Poštové zásielky môžu prísť oneskorene, varuje pošta
Zásielky môžu klientom v časti Slovenska doručiť až v nasledovný deň.
Slovenská pošta (SP) v stredu upozornila, že v dôsledku snehovej kalamity pre zhoršené dopravné podmienky môže dôjsť v niektorých lokalitách východného Slovenska k omeškaniu zásielok. „Klientov však ubezpečujeme, že im budú bezpečne doručené na ďalší deň,“ dodala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Počasie komplikuje situáciu aj ďalším spoločnostiam. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov. Meškania sa týkajú regionálnych aj diaľkových spojov. Ako pre TASR uviedol hovorca ZSSK Ján Baček, od 5.00 h evidujú výrazné meškania vlakov, ktoré v priemere dosahujú približne 100 minút, v niektorých prípadoch aj viac.
Pre okresy Michalovce, Trebišov, Sobrance a Košice - okolie je vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Informovala o tom Slovenská správa ciest a polícia Košického kraja. Cesty v kraji sú podľa polície zasnežené, všetka technika je v teréne. Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.
Karas: Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je správny krok
Kresťanskodemokratické hnutie víta rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vytvoriť špecializované odbory prokurátorov na boj proti korupcii na úrovni generálnej aj krajských prokuratúr.
Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom Kristiánovi
Mladík je nezvestný od utorka 6. januára.
Slovensko zaplavili telefonáty zo zahraničia: Nevolali vám tieto čísla?
Cieľom podvodníkov je podľa polície vylákať z obete citlivé informácie.
Vlaky na východe meškajú aj 100 minút
Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov.