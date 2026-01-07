Poštové zásielky môžu prísť oneskorene, varuje pošta

  • Články
  • DNES - 14:20
  • Bratislava
Zásielky môžu klientom v časti Slovenska doručiť až v nasledovný deň.

Slovenská pošta (SP) v stredu upozornila, že v dôsledku snehovej kalamity pre zhoršené dopravné podmienky môže dôjsť v niektorých lokalitách východného Slovenska k omeškaniu zásielok. „Klientov však ubezpečujeme, že im budú bezpečne doručené na ďalší deň,“ dodala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Počasie komplikuje situáciu aj ďalším spoločnostiam. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov. Meškania sa týkajú regionálnych aj diaľkových spojov. Ako pre TASR uviedol hovorca ZSSK Ján Baček, od 5.00 h evidujú výrazné meškania vlakov, ktoré v priemere dosahujú približne 100 minút, v niektorých prípadoch aj viac.

Pre okresy Michalovce, Trebišov, Sobrance a Košice - okolie je vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Informovala o tom Slovenská správa ciest a polícia Košického kraja. Cesty v kraji sú podľa polície zasnežené, všetka technika je v teréne. Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.

Zdroj: Info.sk, TASR
DNES - 15:20Domáce

Kresťanskodemokratické hnutie víta rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vytvoriť špecializované odbory prokurátorov na boj proti korupcii na úrovni generálnej aj krajských prokuratúr.

DNES - 14:13Domáce

Mladík je nezvestný od utorka 6. januára.

DNES - 13:25Domáce

Cieľom podvodníkov je podľa polície vylákať z obete citlivé informácie.

DNES - 13:12Domáce

Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov.

