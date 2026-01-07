  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 7.1.2026Meniny má Bohuslava
-2°Bratislava

Zelenskyj verí v pokrok v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ počas predsedníctva Cypru

  • DNES - 14:17
  • Nikózia
Zelenskyj verí v pokrok v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ počas predsedníctva Cypru

Ukrajinský a cyperský lídri rokovali o najnovšom vývoji v mierových rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj verí, že počas cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie v prvej polovici roka 2026 dôjde k „mnohým krokom vpred“ vrátane ďalšieho pokroku v pristúpení Ukrajiny do Únie. Uviedol to v stredu počas stretnutia s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom v Nikózii, informuje TASR na základe správy agentúry CNA.

Christodulidis prijal Zelenského v Prezidentskom paláci pri príležitosti otváracieho ceremoniálu cyperského predsedníctva v Rade EÚ, ktorý sa začne v stredu večer. „Sme veľmi radi, že vás môžeme privítať v tento pre Cyprus mimoriadne dôležitý deň,“ poznamenal Christodulidis v úvode stretnutia. Ide o prvú oficiálnu návštevu ukrajinského prezidenta na Cypre.

Lídri rokovali o najnovšom vývoji v mierových rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi, o úlohe predsedníctva Rady EÚ v tomto procese, o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko, ako aj o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Zelenskyj doplnil, že témami diskusie boli tiež posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, výroba a dodávky dronov, ako aj účasť Cypru v iniciatíve Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL).

Usilujeme sa dosiahnuť čo najväčší pokrok v tomto (polročnom) období v otvorení rokovacích klastrov (skupina tematicky rozdelených prístupových kapitol, pozn. TASR) a v prístupe Ukrajiny do Európskej únie,“ napísal Zelenskyj po stretnutí na sociálnej sieti X. Poďakoval sa cyperskému partnerovi za pozvanie a za humanitárnu pomoc počas takmer štyri roky trvajúcej vojny.

Christodulidis zdôraznil, že Ukrajina bude jednou z hlavných priorít predsedníctva a Cyprus bude „pracovať na zabezpečení trvalej podpory na všetkých úrovniach“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Petr Pavel odmietol vymenovať Turka za ministra

Petr Pavel odmietol vymenovať Turka za ministra

DNES - 14:49Zahraničné

Andrej Babiš sa snažil presvedčiť českého prezidenta, aby Turka vymenoval do funkcie ministra životného prostredia.

Vlajku Ukrajiny na českom úrade vlády nahradila vlajka Európskej únie

Vlajku Ukrajiny na českom úrade vlády nahradila vlajka Európskej únie

DNES - 13:09Zahraničné

Zo stožiaru pred Úradom vlády Českej republiky v Prahe zvesili vlajku Ukrajiny a nahradili ju vlajkou Európskej únie.

Čína označila Trumpov plán kontrolovať venezuelskú ropu za nelegálny

Čína označila Trumpov plán kontrolovať venezuelskú ropu za nelegálny

DNES - 13:02Zahraničné

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu ostro skritizovalo plánovaný zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do venezuelského ropného priemyslu.

Francúzsko pripravuje plán reakcie, ak by USA podnikli kroky proti Grónsku

Francúzsko pripravuje plán reakcie, ak by USA podnikli kroky proti Grónsku

DNES - 11:07Zahraničné

Francúzsko pracuje s európskymi partnermi na pláne reakcie pre prípad, že by Spojené štáty naplnili svoje hrozby a snažili sa získať Grónsko.

Vosveteit.sk
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé autoVýskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeriMilióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabríkHyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP