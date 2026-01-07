Zelenskyj verí v pokrok v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ počas predsedníctva Cypru
- DNES - 14:17
- Nikózia
Ukrajinský a cyperský lídri rokovali o najnovšom vývoji v mierových rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj verí, že počas cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie v prvej polovici roka 2026 dôjde k „mnohým krokom vpred“ vrátane ďalšieho pokroku v pristúpení Ukrajiny do Únie. Uviedol to v stredu počas stretnutia s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom v Nikózii, informuje TASR na základe správy agentúry CNA.
Christodulidis prijal Zelenského v Prezidentskom paláci pri príležitosti otváracieho ceremoniálu cyperského predsedníctva v Rade EÚ, ktorý sa začne v stredu večer. „Sme veľmi radi, že vás môžeme privítať v tento pre Cyprus mimoriadne dôležitý deň,“ poznamenal Christodulidis v úvode stretnutia. Ide o prvú oficiálnu návštevu ukrajinského prezidenta na Cypre.
Lídri rokovali o najnovšom vývoji v mierových rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi, o úlohe predsedníctva Rady EÚ v tomto procese, o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko, ako aj o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Zelenskyj doplnil, že témami diskusie boli tiež posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, výroba a dodávky dronov, ako aj účasť Cypru v iniciatíve Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL).
„Usilujeme sa dosiahnuť čo najväčší pokrok v tomto (polročnom) období v otvorení rokovacích klastrov (skupina tematicky rozdelených prístupových kapitol, pozn. TASR) a v prístupe Ukrajiny do Európskej únie,“ napísal Zelenskyj po stretnutí na sociálnej sieti X. Poďakoval sa cyperskému partnerovi za pozvanie a za humanitárnu pomoc počas takmer štyri roky trvajúcej vojny.
Christodulidis zdôraznil, že Ukrajina bude jednou z hlavných priorít predsedníctva a Cyprus bude „pracovať na zabezpečení trvalej podpory na všetkých úrovniach“.
