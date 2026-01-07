Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom Kristiánovi
Mladík je nezvestný od utorka 6. januára.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 16-ročnom Kristiánovi Hruškovi. Mladík má trvalý pobyt v Novej Bystrici (okres Čadca), ale aktuálne je chovancom Centra pre deti a rodiny v Bytči. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Nezvestný je od 6. januára, kedy odišiel z Centra pre deti a rodiny v Bytči na neznáme miesto. Od tejto doby o sebe nepodal žiadnu správu. Jeho pobyt a pohyb nie je známy,“ priblížila Šefčíková.
Nezvestný mladík je vysoký približne 165 centimetrov, má strednú postavu a hnedé kučeravé vlasy. Naposledy mal oblečené modré rifle, bielu mikinu a zelenú bundu a obuté mal čierne topánky.
Foto: facebook.com/KRPZZA
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
