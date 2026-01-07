Slovensko zaplavili telefonáty zo zahraničia: Nevolali vám tieto čísla?
Cieľom podvodníkov je podľa polície vylákať z obete citlivé informácie.
Slovákom volajú podozrivé čísla zo zahraničia, najmä zo Spojeného kráľovstva. Po zodvihnutí sa im ozve nahratý slovenský hlas, ktorý oznámi, aby si pridali ich telefónne číslo v službe Whatsapp. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Predpokladáme, že ak by ste tak spravili a komunikovali s týmto číslom, postupne by od vás podvodník žiadal pod rôznymi zámienkami vaše osobné údaje alebo údaje z platobnej karty,“ priblížili policajti.
Polícia radí, nikdy takéto čísla nedvíhať a nikdy nevolať naspäť. „Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené,“ podotkli policajti s tým, že ak sa s dotyčným bude chcieť niekto spojiť zo zahraničia, tak by mu poslal esemesku, ak nebude dvíhať.
PODVODNÉ TELEFONÁTY ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA OTRAVUJÚ CELÉ SLOVENSKO: O ČO IDE? Od včera nás kontaktujete s tým, že vám...Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Streda 7. januára 2026
Podľa polície ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. „Preto ich hovory ignorujte. Skoro už každý telefón umožňuje blokáciu čísel, preto tak učiňte. Ak nepomôže ani to, o týchto číslach upovedomte svojho operátora,“ uviedli policajti.
Vlaky na východe meškajú aj 100 minút
Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov.
PS kritizuje neúčasť Slovenska na samite koalície ochotných
Opozičné hnutie PS kritizuje neúčasť Slovenska na utorkovom samite tzv. koalície ochotných.
Michelko: SNS plánuje ísť do komunálnych volieb v koalíciách so Smerom a Hlasom
SNS plánuje ísť do komunálnych a krajských volieb v koalíciách so stranami Hlas-SD a Smer-SD.
Muž sa pri korčuľovaní prepadol pod ľad
Pri rybníku zasahovala hliadka mestskej polície.