Vlaky na východe meškajú aj 100 minút
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov.
Meškania sa týkajú regionálnych aj diaľkových spojov. Ako pre TASR uviedol hovorca ZSSK Ján Baček, od 5.00 h evidujú výrazné meškania vlakov, ktoré v priemere dosahujú približne 100 minút, v niektorých prípadoch aj viac.
Príčinou vzniknutej situácie sú podľa ZSSK technické obmedzenia na železničnej infraštruktúre v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). „V dôsledku nepriaznivého počasia má správca infraštruktúry v stanici Košice obmedzenú možnosť prestavovania výhybiek, čo výrazne vplýva na plynulosť železničnej dopravy,“ doplnil hovorca. Obnovenie plynulej dopravy je podmienené zlepšením poveternostných podmienok a plnou funkčnosťou železničnej infraštruktúry v košickom uzle.
ŽSR spresnili, že v súvislosti so snehovými podmienkami došlo v stanici Košice k zasneženiu výhybiek. „Takéto situácie sú v zimnom období, najmä v mesiaci január, bežné a zodpovedajú štandardným prevádzkovým okolnostiam. Zamestnanci postupujú v súlade s platnými predpismi a zabezpečujú priebežné čistenie výhybiek,“ dodali z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.
