PS kritizuje neúčasť Slovenska na samite koalície ochotných
Opozičné hnutie PS kritizuje neúčasť Slovenska na utorkovom (6. 1.) samite tzv. koalície ochotných.
Považuje to za dôsledok zahraničnej politiky vlády Roberta Fica (Smer-SD). Hovorí o zrádzaní slovenských záujmov a izolácii. Uviedol to líder PS Michal Šimečka v stanovisku, ktoré poskytli z mediálneho oddelenia hnutia. Apeloval preto na zmenu zahraničnej politiky.
„Poľsko, Česko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Kanada - 35 krajín sa včera stretlo v Paríži, aby podporili dosiahnutie mieru na Ukrajine, a tým posilnili bezpečnosť Európy. Koalícia ochotných, 35 partnerov, ktorí si napriek rozdielnym pohľadom na mnohé veci ešte stále dôverujú a chcú vzájomne pomáhať, aby ich občania mohli žiť v bezpečí a prosperite. Tridsaťpäť krajín, a ktorá chýba? Slovensko. Toto je dôsledok Ficovej suverénnej zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany,“ skonštatoval.
Šimečka v tejto súvislosti upozornil na izoláciu SR. „Keď mierite na všetky štyri strany, zostanete stáť sám. Alebo skončíte na východe, mimo Európy. Fico sabotuje a vyslovene zrádza slovenské záujmy. Je osamotený ako kôl v plote a doplácame na to všetci,“ poznamenal. Hovoril o potrebe zmeniť aktuálnu zahraničnú politiku Slovenska. „Zmena zahraničnej politiky musí byť spolu s naštartovaním našej ekonomiky prvá vec, ktorú zmeníme hneď po víťazstve v parlamentných voľbách,“ dodal.
V utorok sa v Paríži stretli lídri tzv. koalície ochotných. V spoločnom vyhlásení po samite uviedli, že sú pripravení zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom.
