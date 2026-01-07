  • Články
Vlajku Ukrajiny na českom úrade vlády nahradila vlajka Európskej únie

  • DNES - 13:09
  • Praha
Zo stožiaru pred Úradom vlády Českej republiky v Prahe zvesili vlajku Ukrajiny a nahradili ju vlajkou Európskej únie.

V stredu to potvrdila hovorkyňa úradu Karla Mráčková, informuje TASR podľa správ portálov Novinky.cz a iDnes.cz.

Pred budovou úradu vlády je teraz štandardná kombinácia vlajok, ako to bolo v minulosti, a to vlajky Českej republiky a Európskej únie. Ukrajinská vlajka bude vyvesená pri významných udalostiach, ako je napríklad začiatok ruskej agresie 24. februára. Podpora Ukrajiny určite nie je o tom, či ukrajinská vlajka visí pred úradom,“ poznamenala Mráčková.

Podobné kroky už v minulosti podnikli niektorí politici z novej vládnej koalície. V novembri nechal ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne odstrániť jej predseda Tomio Okamura (SPD). Po nástupe do funkcie k podobnému kroku pristúpil aj minister vnútra Lubomír Metnar (ANO).

V pondelok bola ukrajinská vlajka najprv nahradená čiernou vlajkou pre úmrtie jedného z kolegov úradu vlády a neskôr na stožiar vyvesili vlajku Európskej únie.

V posledných dňoch prebehla verejná výmena názorov medzi českými politikmi a ukrajinskou diplomaciou. Veľvyslanec Ukrajiny Vasyl Zvaryč kritizoval novoročný prejav Tomia Okamuru, v ktorom sa ostro vyhranil proti Ukrajine. Reakcia sa nepáčila ministrovi zahraničných vecí Petrovi Macinkovi (Motoristi), ktorý sa s veľvyslancom stretol. V utorok Macinka telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom a následne oznámil, že krajinu napadnutú Ruskom čoskoro navštívi.

Zdroj: Info.sk, TASR
