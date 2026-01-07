Čína označila Trumpov plán kontrolovať venezuelskú ropu za nelegálny
13:02
- Peking
Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu ostro skritizovalo plánovaný zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do venezuelského ropného priemyslu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorkyňa ministerstva Mao Ning označila „nehorázne použitie sily proti Venezuele“ zo strany Spojených štátov a ich požiadavku kontrolovať ropné bohatstvo krajiny za porušenie medzinárodného práva a práv venezuelského ľudu.
Venezuela má podľa hovorkyne čínskeho rezortu diplomacie plnú zvrchovanosť nad svojím nerastným bohatstvom. Doplnila, že vo Venezuele musia byť rovnako rešpektované aj práva a záujmy Číny. Tá je celosvetovo zďaleka najväčším kupcom tamojšej ropy.
Trump v utorok oznámil, že „dočasné úrady“ vo Venezuele „odovzdajú“ Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy. Výnosy z jej predaja bude kontrolovať samotný Trump, aby zaistil, že „budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov“.
Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Toho Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.
