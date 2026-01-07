  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 7.1.2026Meniny má Bohuslava
-1°Bratislava

Manžel Brigitte Bardotovej odhalil príčinu jej úmrtia

  • DNES - 13:01
  • Paríž
Manžel Brigitte Bardotovej odhalil príčinu jej úmrtia

Paris Match pred pohrebom herečky odhalil príčinu jej úmrtia.

Francúzska filmová ikona Brigitte Bardotová podstúpila dve operácie v súvislosti s rakovinou predtým, ako v decembri podľahla tejto chorobe. Povedal to jej manžel v rozhovore pre týždenník Paris Match, ktorý bol uverejnený pred jej stredajším pohrebom. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.

Herečka zvládla oba zákroky veľmi dobre, uviedol Bernard d'Ormale pre magazín, zatiaľ čo sa v juhofrancúzskom meste Saint-Tropez schádzali priaznivci Bardotovej na bohoslužbe a pohrebe. Keď herečka zomrela 28. decembra 2025 ako 91-ročná vo svojej vile La Madrague na Francúzskej riviére, príčinu jej smrti bezprostredne nezverejnili.

Herečka, ktorá sa po ukončení kariéry v prvej polovici 70. rokov až do konca svojho života venovala ochrane zvierat, sa v 80. rokoch vyliečila z rakoviny prsníka. Koncom vlaňajška ju dvakrát hospitalizovali.

Vždy sa chcela za každú cenu vrátiť do La Madrague, ale tam to bolo komplikovanejšie, najmä pre bolesti chrbta, ktoré neprestávali, ktoré ju trápili a vyčerpávali. Bolo to nepríjemné, aj keď bola pripútaná na lôžko. Napriek tomu však až do samého konca zostala pri vedomí a starala sa o osud zvierat,“ dodal d'Ormale, jej štvrtý manžel od roku 1992.

D'Ormale, bývalý politický poradca francúzskeho krajne pravicového politika Jeana-Marie Le Pena, nešpecifikoval, akým typom rakoviny Bardotová trpela. Herečka v roku 2018 vyhlásila, že si praje byť pochovaná v záhrade svojej vily, aby „davy idiotov“ nemohli šliapať po hroboch jej rodičov a starých rodičov, ktorí sú pochovaní na tom istom mieste, píše AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
AI oklamala tisíce ľudí: Poslala ich k ohňostroju, ktorý sa nekonal

AI oklamala tisíce ľudí: Poslala ich k ohňostroju, ktorý sa nekonal

19:40 05.01.2026Zaujímavosti

Obsah vytvorený umelou inteligenciou naviedol divákov na miesto, kde sa ohňostroj nakoniec nekonal.

Skladujete veci na mikrovlnke? Pozor, hrozí tento následok

Skladujete veci na mikrovlnke? Pozor, hrozí tento následok

20:09 04.01.2026Zaujímavosti

Aké najčastejšie chyby opakujeme pri používaní mikrovlnky? A čo sa stane, ak na nej budeme skladovať predmety?

Nechávate riad namočený v dreze? Chyba! Viete, čo hrozí?

Nechávate riad namočený v dreze? Chyba! Viete, čo hrozí?

16:17 04.01.2026Zaujímavosti

Mikrobiológovia varujú pred zvykom, ktorý podľa nich môže viesť k problémom so zdravím.

Sklamanie na Silvestra: Na ohňostroj čakali hodiny, nakoniec žiadny nevideli

Sklamanie na Silvestra: Na ohňostroj čakali hodiny, nakoniec žiadny nevideli

20:47 03.01.2026Zaujímavosti

Obyvatelia Londýna a turisti niekoľko hodín čakali na silvestrovský ohňostroj, dočkali sa však len sklamania.

Vosveteit.sk
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé autoVýskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeriMilióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabríkHyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokovČínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP