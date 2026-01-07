Michelko: SNS plánuje ísť do komunálnych volieb v koalíciách so Smerom a Hlasom
SNS plánuje ísť do komunálnych a krajských volieb v koalíciách so stranami Hlas-SD a Smer-SD.
V rozhovore pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Nevylučuje, že v niektorých odôvodnených prípadoch vytvorí SNS koalíciu aj s opozičnými stranami. Zdôraznil, že regionálna úroveň je iná, a to platí aj pre voľby.
Michelko vysvetlil, že kandidátky vo voľbách v obciach, mestách a krajoch sa budú tvoriť podľa miestnych špecifík. „Ale do predvolebných koalícií pôjdeme predovšetkým s koaličnými stranami,“ uviedol pre TASR. Tam, kde to miestne pomery ukážu, môžu ísť do koalícií aj s opozičnými stranami, no musí to byť riadne odôvodnené.
„Musíme byť súčasťou nejakého bloku, aby sme uspeli, alebo tam musia byť veľmi výrazné osobnosti, ktoré nepotrebujú stranícku príslušnosť,“ povedal o voľbách Michelko.
V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. Ich termín zatiaľ nie je určený, mali by byť na jeseň, keďže naposledy boli 29. októbra 2022. Vtedy si Slováci zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie.
Slovensko zaplavili telefonáty zo zahraničia: Nevolali vám tieto čísla?
Cieľom podvodníkov je podľa polície vylákať z obete citlivé informácie.
Vlaky na východe meškajú aj 100 minút
Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov.
PS kritizuje neúčasť Slovenska na samite koalície ochotných
Opozičné hnutie PS kritizuje neúčasť Slovenska na utorkovom samite tzv. koalície ochotných.
Muž sa pri korčuľovaní prepadol pod ľad
Pri rybníku zasahovala hliadka mestskej polície.