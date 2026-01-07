  • Články
Streda, 7.1.2026
-1°Bratislava

  • DNES - 12:56
  Bratislava
Michelko: SNS plánuje ísť do komunálnych volieb v koalíciách so Smerom a Hlasom

SNS plánuje ísť do komunálnych a krajských volieb v koalíciách so stranami Hlas-SD a Smer-SD.

V rozhovore pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Nevylučuje, že v niektorých odôvodnených prípadoch vytvorí SNS koalíciu aj s opozičnými stranami. Zdôraznil, že regionálna úroveň je iná, a to platí aj pre voľby.

Michelko vysvetlil, že kandidátky vo voľbách v obciach, mestách a krajoch sa budú tvoriť podľa miestnych špecifík. „Ale do predvolebných koalícií pôjdeme predovšetkým s koaličnými stranami,“ uviedol pre TASR. Tam, kde to miestne pomery ukážu, môžu ísť do koalícií aj s opozičnými stranami, no musí to byť riadne odôvodnené.

Musíme byť súčasťou nejakého bloku, aby sme uspeli, alebo tam musia byť veľmi výrazné osobnosti, ktoré nepotrebujú stranícku príslušnosť,“ povedal o voľbách Michelko.

V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. Ich termín zatiaľ nie je určený, mali by byť na jeseň, keďže naposledy boli 29. októbra 2022. Vtedy si Slováci zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie.

Zdroj: Info.sk, TASR
