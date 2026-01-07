  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 7.1.2026Meniny má Bohuslava
-1°Bratislava

Francúzsko pripravuje plán reakcie, ak by USA podnikli kroky proti Grónsku

  • DNES - 11:07
  • Paríž
Francúzsko pripravuje plán reakcie, ak by USA podnikli kroky proti Grónsku

Francúzsko pracuje s európskymi partnermi na pláne reakcie pre prípad, že by Spojené štáty naplnili svoje hrozby a snažili sa získať Grónsko. V stredu to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean‑Noël Barrot, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Šéf francúzskej diplomacie doplnil, že túto tému plánuje otvoriť aj na stredajšom stretnutí s ministrami zahraničných vecí Nemecka a Poľska. „Chceme konať, ale chceme tak robiť spoločne s našimi európskymi partnermi,“ poznamenal Barrot.

Francúzsko spolu s ďalšími európskymi krajinami hľadá jednotný postup v reakcii na opätovné ambície prezidenta USA Donalda Trumpa voči autonómnemu ostrovu patriacemu Dánsku. Európski lídri z popredných krajín v utorok zdôraznili, že o budúcnosti Grónska môže rozhodovať iba jeho ľud a je na grónskej a dánskej vláde, ako budú rozhodovať o svojich záležitostiach.

Trump v posledných dňoch opakovane vyjadril túžbu získať kontrolu nad Grónskom, čo prvýkrát spomenul už v roku 2019 počas svojho prvého funkčného obdobia. Tvrdí, že ostrov je dôležitý pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podotkol, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie, napísali v utorok americké médiá.

Grónsko je najväčším ostrovom sveta, no s populáciou len približne 57.000 obyvateľov. Nie je samostatným členom NATO, jeho bezpečnosť je však súčasťou členstva Dánska v tejto aliancii. Ostrov má strategickú polohu medzi Európou a Severnou Amerikou a dlhodobo je významný najmä pre americký balistický obranný systém. Jeho bohaté nerastné zdroje sú tiež kľúčové pre snahy Washingtonu znížiť závislosť od Číny, napísal Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maďarský opozičný líder Magyar napísal list Ficovi

Maďarský opozičný líder Magyar napísal list Ficovi

DNES - 9:29Zahraničné

Magyar vyzval maďarského premiéra Viktora Orbána, aby tento otvorený list podpísal.

USA chcú Grónsko kúpiť, nie vojensky podmaniť, tvrdí Rubio

USA chcú Grónsko kúpiť, nie vojensky podmaniť, tvrdí Rubio

DNES - 9:26Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie, uviedli v utorok americké médiá.

Venezuelský generálny prokurátor obvinil USA z terorizmu

Venezuelský generálny prokurátor obvinil USA z terorizmu

DNES - 8:03Zahraničné

Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab obvinil Spojené štáty z terorizmu v reakcii na operáciu, počas ktorej zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú.

Venezuela vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov zabitých pri americkej operácii

Venezuela vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov zabitých pri americkej operácii

DNES - 6:09Zahraničné

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov, ktorí zahynuli počas víkendovej americkej operácie, pri ktorej USA zadržali Nicolása Madura a jeho manželku.

Vosveteit.sk
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé autoVýskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeriMilióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabríkHyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokovČínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP