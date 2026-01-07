V potopenom aute našli mŕtveho človeka
Auto skončilo prevrátené vo vodnom kanáli vedľa cesty.
Policajti zisťujú okolnosti tragickej udalosti, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár v okrese Galanta. Auto skončilo prevrátené vo vodnom kanáli vedľa cesty. Zomrela jedna osoba. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Policajti prijali oznámenie o vozidle, ktoré sa malo nachádzať prevrátené vo vode. Po príchode na miesto zistili, že sa vo vozidle nachádza osoba bez známok života,“ priblížila Antalová.
Presné príčiny dopravnej nehody a okolnosti, za ktorých sa auto dostalo do vodného kanála, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Policajti zároveň zisťujú totožnosť osoby, ktorá sa vo vozidle nachádzala.
Šimečka: Komunálne a krajské voľby sú pre PS veľkou prioritou
Komunálne a krajské voľby, ktoré budú v tomto roku, považuje líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za veľkú prioritu.
V byte našli telo ženy, nevylúčili cudzie zavinenie
Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
Gröhling: Hnutie Slovensko by nebolo stabilným partnerom vo vládnej koalícii
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si nevie predstaviť prípadnú budúcu vládu s Hnutím Slovensko.
Žilinka: Vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie
Na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie.