Šimečka: Komunálne a krajské voľby sú pre PS veľkou prioritou

Komunálne a krajské voľby, ktoré budú v tomto roku, považuje líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka za veľkú prioritu. Povedal to v rozhovore pre TASR.

Pôjde podľa neho o poslednú príležitosť pred parlamentnými voľbami poraziť vládnu koalíciu a vyslať tým voličom dôležitý signál. PS sa okrem Bratislavy chce zamerať na úspech aj v Košiciach. V hlavnom meste neplánuje hnutie postaviť vlastného kandidáta na primátora. Ak sa súčasný primátor Matúš Vallo rozhodne obhajovať mandát, PS ho chce podľa Šimečku podporiť.

Je to pre nás veľká priorita. Bude to posledná možnosť pred národnými voľbami, ako nielen poraziť vládnu koalíciu, ale zároveň je to pre nás špeciálne dôležité, aby sme boli silnejší, než sme teraz na úrovni samospráv. A to sa týka aj žúp, aj miest a obcí,“ skonštatoval Šimečka pre TASR. „Napriek tomu, že podľa prieskumov je v mnohých väčších alebo menších mestách Progresívne Slovensko najsilnejšou stranou, nemáme tam adekvátne zastúpenie v mestských zastupiteľstvách alebo na postoch primátorov, a to chceme zmeniť. Prioritou pre nás budú okrem Bratislavy aj Košice,“ doplnil líder PS s tým, že hnutie už predstavilo kandidátov na košického primátora i predsedu Košického samosprávneho kraja.

Vo farbách PS momentálne pôsobí aj šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. „Budem samozrejme chcieť, aby svoj mandát obhájil a potom uvidíme tie ďalšie kraje a ďalšie mestá,“ dodal Šimečka. Jeho hnutie chce podporovať aj bratislavského primátora Matúša Valla, ak sa rozhodne obhajovať svoj mandát. PS neplánuje postaviť vlastného kandidáta na primátora Bratislavy. Hnutie podporovalo v rámci koalície aj kandidatúru Juraja Drobu, ktorý je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. „Ak sa Juraj Droba rozhodne svoj mandát znova obhajovať, PS bude kľúčovou súčasťou takejto koalície aj v týchto voľbách,“ dodal.

V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. Ich termín zatiaľ nie je určený, mali by byť na jeseň, keďže naposledy boli 29. októbra 2022. Vtedy si Slováci zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie.

Zdroj: Info.sk, TASR
