V byte našli telo ženy, nevylúčili cudzie zavinenie
Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
V jednom z bytov v Lučenci našli v utorok (6. 1.) vo večerných hodinách staršiu ženu bez známok života. Privolaný lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie, úmrtie vyšetruje polícia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. Vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ,“ priblížila polícia s tým, že bližšie informácie k prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.
