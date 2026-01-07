  • Články
V byte našli telo ženy, nevylúčili cudzie zavinenie

  DNES - 10:13
  • Lučenec
Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.

V jednom z bytov v Lučenci našli v utorok (6. 1.) vo večerných hodinách staršiu ženu bez známok života. Privolaný lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie, úmrtie vyšetruje polícia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. Vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ,“ priblížila polícia s tým, že bližšie informácie k prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.

Zdroj: Info.sk, TASR
