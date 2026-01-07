Gröhling: Hnutie Slovensko by nebolo stabilným partnerom vo vládnej koalícii

  • Články
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si nevie predstaviť prípadnú budúcu vládu s Hnutím Slovensko.

Nebolo by podľa neho stabilným partnerom v rámci vládnej koalície. Myslí si, že základom budúcej vlády by mali byť trojica SaS, PS a KDH. Je však podľa neho podstatné, aby sa tieto strany zhodli na ekonomických opatreniach, ktoré by hneď po voľbách začali presadzovať, a odsunuli niektoré kultúrno-etické témy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Neviem si predstaviť spoluprácu v rámci budúceho vládnutia s Hnutím Slovensko. Ak rozhodnú voliči nejako inak, potom sa s tým budeme musieť ‚vysporiadať'. Hnutie Slovensko vnímam len čisto ako opozičný subjekt, ktorý vie len kritizovať, ale nie je to stabilný partner na vládnutie,“ skonštatoval pre TASR.

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič nie je podľa Gröhlinga žiadnou zmenou oproti predsedovi koaličného Smeru a súčasnému premiérovi Robertovi Ficovi. „Vždy, keď prišli zásadné situácie, tak jednotliví poslanci z Hnutia Slovensko sa postavili na stranu Fica. Igor Matovič a Robert Fico bez seba jednoducho nedokážu žiť,“ doplnil.

Za partnerov SaS v prípadnej budúcej vláde označil PS a KDH. „Toto by mal byť základ budúcej vlády,“ poznamenal. Mieni, že trojica strán by sa ešte pred voľbami mala zhodnúť na riešeniach ekonomickej situácie v SR. „My presadzujeme vyššie platy pre ľudí, čo ide ruka v ruke s návrhmi na nižšie dane, rovnú daň na úrovni 19 percent, zjednodušenie dane z pridanej hodnoty na dve sadzby či nižšie daňovo-odvodové zaťaženie. V tomto možno narazíme s niektorými partnermi,“ povedal. Hovoril však o potrebe nájsť zhodu. Myslí si preto, že niektoré kultúrno-etické témy by sa nateraz nemali otvárať. „Ja netvrdím, že si to majú vyčiarknuť zo svojich programov, ale v prvom rade by sme mali prezentovať, ako dokážeme reštartovať Slovensko, pretože ľudia si zaslúžia mať viac peňazí v peňaženkách,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
