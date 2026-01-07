Žilinka: Vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie
Na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Ide o formálne zavŕšenie procesu opatrení kontinuálne prijímaných za účelom zabezpečenia účinného a efektívneho výkonu pôsobnosti prokuratúry v trestných veciach korupcie a plnenia úloh prokuratúry vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov,“ uviedol Žilinka.
Šimečka: Komunálne a krajské voľby sú pre PS veľkou prioritou
Komunálne a krajské voľby, ktoré budú v tomto roku, považuje líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za veľkú prioritu.
V byte našli telo ženy, nevylúčili cudzie zavinenie
Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
Gröhling: Hnutie Slovensko by nebolo stabilným partnerom vo vládnej koalícii
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si nevie predstaviť prípadnú budúcu vládu s Hnutím Slovensko.
Do nešťastia chýbali minúty: Polícia vyslobodzovala kamión na priecestí
Ťahač s návesom ostal v snehovej kalamite priamo na koľajisku.