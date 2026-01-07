Do nešťastia chýbali minúty: Polícia vyslobodzovala kamión na priecestí
Ťahač s návesom ostal v snehovej kalamite priamo na koľajisku.
Vodič kamióna uviazol v noci na pondelok (5. 1.) so svojím vozidlom priamo na železničnom priecestí na Humenskej ceste v Michalovciach. Ťahač s návesom ostal v snehovej kalamite priamo na koľajisku. Policajti z Michaloviec, ktorí tadiaľ prechádzali zastavili, aby situáciu preverili a poskytli pomoc. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, kontaktovali železničnú políciu, ktorá zabezpečila obmedzenie železničnej dopravy.
„Vďaka pohotovej reakcii policajtov a bagristovi, ktorého si všimli v blízkosti priecestia, sa podarilo kamión stiahnuť mimo koľajiska bez zranení a bez škôd na majetku,“ uviedla košická krajská polícia. Podľa jej informácií mal priecestím prechádzať rýchlik už o štyri minúty.
Na pondelok bola v Košickom kraji naplánovaná celokrajská dopravná kontrola zameraná na bezpečnosť premávky. Snehová kalamita skomplikovala situáciu na viacerých úsekoch ciest. „Policajti monitorovali problémové úseky, riadili a usmerňovali dopravu, uzatvárali neprejazdné cesty a boli v neustálom kontakte so správcami komunikácií,“ dodala polícia.
Šimečka: Komunálne a krajské voľby sú pre PS veľkou prioritou
Komunálne a krajské voľby, ktoré budú v tomto roku, považuje líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za veľkú prioritu.
V byte našli telo ženy, nevylúčili cudzie zavinenie
Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
Gröhling: Hnutie Slovensko by nebolo stabilným partnerom vo vládnej koalícii
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si nevie predstaviť prípadnú budúcu vládu s Hnutím Slovensko.
Žilinka: Vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie
Na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie.