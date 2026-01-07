Na strednom a východnom Slovensku napadlo do 20 centimetrov snehu
Na strednom a východnom Slovensku bolo v stredu ráno väčšinou sedem až 20 centimetrov snehu vrátane južnej časti územia.
Na východe Podunajskej nížiny bolo zväčša päť až 20 centimetrov snehu. Bratislavský a Trnavský kraj je naďalej väčšinou bez snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Posledné dve trvalejšie sneženia na frontálnom rozhraní spojeného s tlakovou nížou so stredom nad Stredomorím, prípadne Jadranom, zasiahli aj naše územie. Krajný západ Slovenska a západná časť Trenčianskeho a Žilinského kraja však zostala väčšinou mimo hlavného zrážkového pásma na uvedenom frontálnom rozhraní,“ priblížili meteorológovia s tým, že preto bola v stredu ráno naďalej väčšina Bratislavského a Trnavského kraja bez súvislej snehovej pokrývky.
V Trenčianskom kraji je podľa SHMÚ súvislá snehová pokrývka zväčša aj v nižších polohách, ale väčšinou je to len pár centimetrov snehu. „Na niektorých miestach (najmä na dolnom Zemplíne) je sneh v týchto chvíľach už vďaka silnému vetru nerovnomerne rozmiestnený,“ dodali odborníci.
Šimečka: Komunálne a krajské voľby sú pre PS veľkou prioritou
Komunálne a krajské voľby, ktoré budú v tomto roku, považuje líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za veľkú prioritu.
V byte našli telo ženy, nevylúčili cudzie zavinenie
Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
Gröhling: Hnutie Slovensko by nebolo stabilným partnerom vo vládnej koalícii
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si nevie predstaviť prípadnú budúcu vládu s Hnutím Slovensko.
Žilinka: Vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie
Na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie.
Do nešťastia chýbali minúty: Polícia vyslobodzovala kamión na priecestí
Ťahač s návesom ostal v snehovej kalamite priamo na koľajisku.