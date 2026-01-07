Šipoš: Opozícia má spolupracovať, z hádok profituje koalícia
Hnutie Slovensko je v opozícii naďalej často blokované a vytesňované. Uviedol to šéf opozičného poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí v Národnej rade (NR) SR Michal Šipoš v koncoročnom rozhovore pre TASR.
Myslí si, že hnutie je pre opozičné strany dobré len na „špinavú robotu“. Poukázal pri tom na to, že práve ich poslanci často ako jedni z mála zostávajú napríklad na nočných rokovaniach v parlamente. Mrzí ho to. Apeloval na spoluprácu v opozícii. Opoziční partneri by si podľa neho mali uvedomiť, že bez nich to nejde. Upozornil tiež na to, že z hádok v opozícii profituje koalícia.
„Opozičné strany PS, SaS a mimoparlamentná strana Demokrati vždy keď môžu, tak si do nás nejakým spôsobom kopnú, zablokujú nás alebo nám nedajú priestor na pódiu na protestoch. Tieto strany hovoria o tom, ako sa treba spájať a ako treba dať dokopy celú opozíciu, ale pritom nás nepozvú ani na protesty. Niekedy mám pocit, že sme dobrí partneri len na špinavú robotu alebo keď si treba niečo v parlamente odmakať,“ skonštatoval pre TASR.
Šipoša blokovanie ich hnutia mrzí. Ocenil však postoj KDH. Argumentoval, že kresťanskí demokrati im nikdy nerobili naprieky a veľakrát im povedia, čo sa rieši na stretnutiach opozičných strán. Poukázal na to, že i keď na nich PS a SaS často útočia, s niektorými poslancami z týchto strán majú korektné vzťahy. „Viacerí chápu, že stojíme na správnej strane a bez nás to nejde. Musia to však pochopiť aj ich lídri,“ okomentoval.
Nepáčia sa mu ani vyhlásenia niektorých opozičných predstaviteľov, že problémom nie je Hnutie Slovensko, ale jeho líder Igor Matovič. Považuje to za istý marketingový trik či výhovorku. Nie je podľa neho správne, aby iné subjekty takýmto spôsobom zasahovali do vnútrostraníckych rozhodnutí a procesov. Označil to za nedemokratické. „Predstavme si, že my budeme mať veľmi dobrý výsledok po voľbách a povieme, že pôjdeme s PS, ale bez jeho predsedu Michala Šimečku alebo pôjdeme so SaS, ale bez jej lídra Branislava Gröhlinga,“ povedal Šipoš.
Vyjadril sa aj k vzťahom so stranou Demokrati, kde pôsobia viacerí odídenci z Hnutia Slovensko. Šipoš tvrdí, že voči nim nepociťujú hnev či zášť a sú pripravení spolupracovať. Mrzia ho však niektoré vyjadrenia ich bývalého člena a súčasného predsedu Demokratov Jaroslava Naďa. Označil ich za útočné. „Poznám veľa ľudí, ktorí sympatizovali s nami, potom s Demokratmi, no a teraz sa vracajú späť ku nám, lebo sa im nepáči, že Naď neustále útočí na Hnutie Slovensko či Igora Matoviča,“ poznamenal. Mrzí ho daná rétorika a upozorňuje na to, že vyvoláva protireakcie. Opakovane hovoril o potrebe spolupráce opozície, ak chcú vymeniť súčasnú vládu.
Šimečka: Komunálne a krajské voľby sú pre PS veľkou prioritou
Komunálne a krajské voľby, ktoré budú v tomto roku, považuje líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za veľkú prioritu.
V byte našli telo ženy, nevylúčili cudzie zavinenie
Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
Gröhling: Hnutie Slovensko by nebolo stabilným partnerom vo vládnej koalícii
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si nevie predstaviť prípadnú budúcu vládu s Hnutím Slovensko.
Žilinka: Vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie
Na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie.
Do nešťastia chýbali minúty: Polícia vyslobodzovala kamión na priecestí
Ťahač s návesom ostal v snehovej kalamite priamo na koľajisku.