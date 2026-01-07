  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 7.1.2026Meniny má Bohuslava
-3°Bratislava

SHMÚ vydal výstrahy aj na stredu

  • DNES - 8:51
  • Bratislava
SHMÚ vydal výstrahy aj na stredu

Výstrahy prvého a druhého stupňa pred počasím platia pre východ Slovenska.

Na východnom Slovensku sa v stredu môžu vyskytnúť snehové jazyky a záveje. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Upozorňuje tiež na silný vietor na východe SR.

Výstrahu druhého stupňa vydali meteorológovia pre okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov do 11.00 h. Potom až do polnoci platí výstraha prvého stupňa pre celý Košický kraj a taktiež pre celý Prešovský kraj. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ podotkli odborníci.

Foto: shmu.sk

SHMÚ zároveň informoval o výstrahe prvého stupňa pred vetrom, ktorá platí pre takmer celý Košický kraj a okresy Prešov a Vranov nad Topľou do 16.00 h. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu,“ priblížil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pre niektoré okresy na východe vyhlásili prvý kalamitný stupeň

Pre niektoré okresy na východe vyhlásili prvý kalamitný stupeň

DNES - 8:36Domáce

Na východe zasahuje všetka cestárska technika, pre niektoré okresy vyhlásili prvý kalamitný stupeň.

Majerský: Ak chce byť opozícia silnejšia, nemala by vylučovať Hnutie Slovensko

Majerský: Ak chce byť opozícia silnejšia, nemala by vylučovať Hnutie Slovensko

DNES - 8:35Domáce

Opozičné KDH volá po spolupráci pri zásadných veciach so všetkými opozičnými subjektami.

Počasie na východe komplikuje dopravu, v Košiciach zapadol kamión

Počasie na východe komplikuje dopravu, v Košiciach zapadol kamión

DNES - 8:11Domáce

Počasie na východe Slovenska komplikuje dopravu. Polícia vodičov žiada o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.

Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok

Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok

DNES - 7:06Domáce

Školáci základných a stredných škôl majú pred sebou posledný deň vianočných prázdnin. Do školských lavíc sa vrátia vo štvrtok (8. 1.).

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé autoVýskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeriMilióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabríkHyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokovČínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvojTýmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje životNekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP