SHMÚ vydal výstrahy aj na stredu
Výstrahy prvého a druhého stupňa pred počasím platia pre východ Slovenska.
Na východnom Slovensku sa v stredu môžu vyskytnúť snehové jazyky a záveje. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Upozorňuje tiež na silný vietor na východe SR.
Výstrahu druhého stupňa vydali meteorológovia pre okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov do 11.00 h. Potom až do polnoci platí výstraha prvého stupňa pre celý Košický kraj a taktiež pre celý Prešovský kraj. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ podotkli odborníci.
Foto: shmu.sk
SHMÚ zároveň informoval o výstrahe prvého stupňa pred vetrom, ktorá platí pre takmer celý Košický kraj a okresy Prešov a Vranov nad Topľou do 16.00 h. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu,“ priblížil.
Pre niektoré okresy na východe vyhlásili prvý kalamitný stupeň
Na východe zasahuje všetka cestárska technika, pre niektoré okresy vyhlásili prvý kalamitný stupeň.
Majerský: Ak chce byť opozícia silnejšia, nemala by vylučovať Hnutie Slovensko
Opozičné KDH volá po spolupráci pri zásadných veciach so všetkými opozičnými subjektami.
Počasie na východe komplikuje dopravu, v Košiciach zapadol kamión
Počasie na východe Slovenska komplikuje dopravu. Polícia vodičov žiada o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.
Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok
Školáci základných a stredných škôl majú pred sebou posledný deň vianočných prázdnin. Do školských lavíc sa vrátia vo štvrtok (8. 1.).