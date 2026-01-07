  • Články
Streda, 7.1.2026
Bratislava

Majerský: Ak chce byť opozícia silnejšia, nemala by vylučovať Hnutie Slovensko

  • DNES - 8:35
  • Bratislava
Opozičné KDH volá po spolupráci pri zásadných veciach so všetkými opozičnými subjektami.

Opozícia by podľa neho bola silnejšia, ak by pri niektorých koordinovaných krokoch nevylučovala Hnutie Slovensko. Uviedol to líder kresťanských demokratov a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Pri niektorých veciach spolupracujeme PS, SaS a KDH, niekde sa prizývajú Demokrati a pri niektorých spoločných krokoch sa koordinujeme aj s Hnutím Slovensko. Ja som vždy proklamoval a dával jasne najavo, že ak chceme byť počutí silnejšie a jasnejšie, mali by byť na našich stretnutiach, či je to protest, spoločná tlačová konferencia alebo aj pri nejakých krokoch, ktoré v zákulisí pripravujeme, prítomní aj zástupcovia Hnutia Slovensko,“ poznamenal Majerský pre TASR.

Myslí si, že spolupráca všetkých opozičných subjektov je omnoho údernejšia. Apeloval preto na jednotný postup a spoluprácu pri zásadných veciach. Mieni, že iba vtedy bude nádej na zmenu v ďalších riadnych voľbách. „Niektorým opozičným partnerom sa nepáči Hnutie Slovensko, niektorým sa nepáči, že sme podporili novelizáciu Ústavy SR. Mne sa tiež nemusia páčiť niektoré kroky, rozhodnutia či hlasovania iných opozičných strán. Ak by sme však všetko takto komunikovali a nespolupracovali, tak tu už nie je nádej na zmenu ani po najbližších voľbách,“ doplnil.

Celkovú spoluprácu v rámci opozície označil Majerský za konštruktívnu. „My s opozíciou nemáme žiadnu opozičnú zmluvu. Na jednej strane je to výhoda, na druhej strane by možno niekto povedal, že je škoda, že nemáme nejaký záväzok do budúcna,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
