Venezuelský generálny prokurátor obvinil USA z terorizmu

  DNES - 8:03
  Caracas
Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab v utorok obvinil Spojené štáty z terorizmu v reakcii na operáciu, počas ktorej zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Vojenská operácia bez vyhlásenia vojny alebo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN predstavuje nezákonný akt ozbrojenej agresie teroristickej povahy,“ povedal Saab. Zadržanie Madura a jeho manželky sa podľa neho rovná únosu.

Špeciálne jednotky USA v noci na sobotu zadržali venezuelského prezidenta a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro tvrdí, že je nevinný.

Venezuelský generálny prokurátor vyzval newyorského sudcu, aby sa vzdal prípadu, pretože podľa neho nie je kompetentný súdiť hlavu štátu. Zároveň požiadal o okamžité prepustenie Madura.

Venezuela v reakcii na operáciu USA požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa uskutočnilo v pondelok. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na rešpektovanie politickej nezávislosti štátov a vyjadril tiež obavy z možného zhoršenia nestability vo Venezuele.

Európska únia v reakcii na vojenský zásah USA vo Venezuele vyzvala všetky zúčastnené strany na pokoj a zdržanlivosť, aby sa zabránilo eskalácii a aby sa zabezpečilo mierové riešenie krízy.

Zdroj: Info.sk, TASR
