Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok
Školáci základných a stredných škôl majú pred sebou posledný deň vianočných prázdnin. Do školských lavíc sa vrátia vo štvrtok (8. 1.). Najbližšie voľno ich čaká 2. februára počas obnovených jednodňových polročných prázdnin.
Nasledovať budú jarné prázdniny. Ako prví ich absolvujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja budú mať voľno od 23. do 27. februára. Ako poslední si jarné prázdniny užijú žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.
Pred letom čakajú školákov ešte veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú od 2. do 7. apríla. Do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.
Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.
Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Peter Kotlár: M. Šutaj Eštok je slabý, nedali mi kompetencie a držia ma vo funkcii
Matúš Šutaj Eštok e podľa splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanca Národnej rady SR Petra Kotlára slabým ministrom vnútra.
Pri požiari obytného prívesu vyhasol život 79-ročnej ženy
Život 79-ročnej ženy si vyžiadal utorkový ranný požiar karavanu stojaceho na pozemku rodinného domu v obci Trebušovce v okrese Veľký Krtíš.
M. Šutaj Eštok: Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca
Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca.
Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky
V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.