  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 7.1.2026Meniny má Bohuslava
-4°Bratislava

Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok

  • DNES - 7:06
  • Bratislava
Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok

Školáci základných a stredných škôl majú pred sebou posledný deň vianočných prázdnin. Do školských lavíc sa vrátia vo štvrtok (8. 1.). Najbližšie voľno ich čaká 2. februára počas obnovených jednodňových polročných prázdnin.

Nasledovať budú jarné prázdniny. Ako prví ich absolvujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja budú mať voľno od 23. do 27. februára. Ako poslední si jarné prázdniny užijú žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.

Pred letom čakajú školákov ešte veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú od 2. do 7. apríla. Do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Peter Kotlár: M. Šutaj Eštok je slabý, nedali mi kompetencie a držia ma vo funkcii

Peter Kotlár: M. Šutaj Eštok je slabý, nedali mi kompetencie a držia ma vo funkcii

VČERA - 20:03Domáce

Matúš Šutaj Eštok e podľa splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanca Národnej rady SR Petra Kotlára slabým ministrom vnútra.

Pri požiari obytného prívesu vyhasol život 79-ročnej ženy

Pri požiari obytného prívesu vyhasol život 79-ročnej ženy

VČERA - 18:47Domáce

Život 79-ročnej ženy si vyžiadal utorkový ranný požiar karavanu stojaceho na pozemku rodinného domu v obci Trebušovce v okrese Veľký Krtíš.

M. Šutaj Eštok: Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca

M. Šutaj Eštok: Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca

VČERA - 16:26Domáce

Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca.

Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky

Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky

VČERA - 13:24Domáce

V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé autoVýskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeriMilióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabríkHyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokovČínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvojTýmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje životNekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP