Venezuela vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov zabitých pri americkej operácii
- DNES - 6:09
- Caracas
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov, ktorí zahynuli počas víkendovej americkej operácie, pri ktorej USA zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
„Rozhodla som sa vyhlásiť sedemdňový smútok na počesť a slávu mladých ľudí, žien a mužov, ktorí položili svoje životy pri obrane Venezuely a prezidenta Nicolása Madura,“ povedala dočasná prezidentka.
Venezuela v utorok informovala, že pri americkej operácii v noci na sobotu zahynulo 23 venezuelských vojakov.
Operácia si vyžiadala aj životy 32 kubánskych vojakov, ktorých mená v utorok zverejnila kubánska vláda. Tá vyhlásila dvojdňový smútok za tieto obete. Podľa odborníkov kubánski vojaci a príslušníci spravodajských služieb roky pôsobia vo Venezuele, kde boli zodpovední za Madurovu bezpečnosť ako osobní strážcovia alebo udržiavali disciplínu v radoch ozbrojených síl.
