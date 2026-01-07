Pri operácii USA vo Venezuele zahynulo 55 kubánskych a venezuelských vojakov
- DNES - 5:12
- Caracas
Pri americkej operácii vo Venezuele v noci na sobotu zahynulo 55 kubánskych a venezuelských vojakov, vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnili Kuba a Venezuela.
Kubánska vláda zverejnila zoznam mien 32 príslušníkov svojej armády vo veku 26 až 67 rokov, ktorí zahynuli v noci na sobotu počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele. Pri tejto operácii USA zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
„Tridsaťdva Kubáncov, obete nového trestného aktu agresie a štátneho terorizmu proti našej partnerskej Venezuele zo strany Spojených štátov, prišlo o život v boji a po tvrdom odpore,“ uviedlo kubánske ministerstvo ozbrojených síl.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil dvojdňový štátny smútok od pondelka, počas ktorého sú vlajky spustené na pol žrde a väčšina verejných podujatí pozastavili.
Aj venezuelské sily zverejnili zoznam 23 obetí americkej operácie.
Kuba a Venezuela - dvaja blízki spojenci - od roku 2000 udržiavajú komplexnú dohodu o spolupráci, ktorá umožňuje tisíckam kubánskych lekárov a odborníkov v oblasti športu, vzdelávania a iných sektorov pôsobiť vo Venezuele. Podľa AFP udržiavajú úzke väzby aj v oblasti vojenskej spolupráce.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ po tom, čo zľahčoval potrebu akejkoľvek americkej vojenskej operácie v tejto krajine. Pre Havanu bude náročné „vydržať“ bez venezuelskej ropy, povedal. Trump okrem toho skonštatoval, že pri vojenskom zásahu USA zahynulo veľa príslušníkov kubánskych bezpečnostných síl prezidenta Madura.
Venezuela vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov zabitých pri americkej operácii
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov, ktorí zahynuli počas víkendovej americkej operácie, pri ktorej USA zadržali Nicolása Madura a jeho manželku.
