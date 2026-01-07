  • Články
Streda, 7.1.2026
Rodríguezová: Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť

  • DNES - 4:52
  • Caracas
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v utorok trvala na tom, že Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť.

Vyjadrila sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami vyhlásil, že USA budú Venezuelu dočasne „spravovať“, kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci.

Vláda Venezuely vládne v našej krajine a nikto iný. Venezuelu neriadi žiadny zahraničný agent,“ povedala Rodríguezová v prejave odvysielanom v televízii.

Prezident Spojených štátov v sobotu po špeciálnej americkej operácii vo Venezuele, počas ktorej americké jednotky zadržali a vyviezli z vlasti tamojšieho prezidenta Madura a jeho manželku, vyhlásil, že Venezuelu budú dočasne „riadiť“ USA.

Rodríguezová v pondelok zložila prísahu ako dočasná prezidentka v nadväznosti na zajatie prezidenta Madura, ktorý sa v rovnaký deň postavil pred súd v americkom New Yorku, kde vyhlásil, že je nevinný.

Päťdesiatšesťročná dočasná prezidentka vyzvala Spojené štáty na spoluprácu s Venezuelou, no uviedla, že krajina si zachová svoje právo na „mier, rozvoj, suverenitu a budúcnosť“. Rodríguezová v sobotu večer vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny a opakovane vyzvala na prepustenie zadržaného Madura a jeho manželky. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu.

Zdroj: Info.sk, TASR
