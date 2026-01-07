Macron: Francúzsko by mohlo po prímerí vyslať na Ukrajinu tisíce vojakov
- DNES - 4:47
- Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron je ochotný vyslať na Ukrajinu po dosiahnutí prímeria s Ruskom niekoľko tisíc francúzskych vojakov. Povedal to po skončení summitu lídrov tzv. koalície ochotných v Paríži, uviedla agentúra AFP.
Zo summitu spojencov Ukrajiny vzišlo spoločné vyhlásenie ako aj trojstranná deklarácia o zámere nasadiť vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria, ktorú podpísal Macron, britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Macron pre kanál France 2 na okraj stretnutia povedal, že francúzski vojaci by nepredstavovali sily, ktoré by boli nasadené do boja. Takéto nasadenie označil za jednotky, ktoré majú poskytovať Ukrajine istotu a dohliadať na prímerie.
Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, akonáhle by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.
