Babiš: Muničná iniciatíva môže pokračovať, ale ČR ju financovať nebude

  • DNES - 20:33
  • Praha/Paríž
Česká muničná iniciatíva môže podľa premiéra ČR Andreja Babiša pokračovať, ale Česko na ňu nebude dávať žiadne financie a projekt bude len koordinovať. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti X po rokovaní koalície ochotných v Paríži, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Síce ma ešte čaká rokovanie Bezpečnostnej rady štátu (BRS), kde zistím ďalšie detaily o muničnej iniciatíve, ale po všetkých rokovaniach, ktoré som už absolvoval, som sa aj po dohode s koaličnými partnermi rozhodol, že muničnú iniciatívu rušiť nebudeme. Projekt bude pokračovať a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muničnej iniciatívy nebudú investované žiadne peniaze českých občanov,“ uviedol Babiš. Projekt musí byť podľa jeho slov transparentný a bez korupcie. Zasadnutie BRS sa uskutoční v stredu dopoludnia.

Vyzdvihol, že v Paríži sa dnes v rámci platformy koalície ochotných stretlo najviac lídrov vrátane dvoch amerických vyjednávačov. „Prvýkrát sa v tomto formáte rokovalo hlavne o mieri, a to je veľká zmena oproti minulosti... Riešili sme to, čo bude po ukončení bojov na Ukrajine a ako nastaviť bezpečnostné záruky, aby bol mier trvalý a aby vôbec mohla vzniknúť mierová dohoda,“ opísal rokovanie český premiér.

Zdôraznil však, že v rámci deklarácie, na ktorej sa lídri zhodli, Česko nesúhlasí s tromi bodmi - napríklad s vyslaním českých vojakov na Ukrajinu v rámci mierovej misie. „Máme málo vojakov, potrebujeme budovať našu armádu a potrebujeme našich vojakov doma,“ vyhlásil Babiš. Podotkol, že každý štát má iné možnosti. Vo vyjadrení pre médiá tiež pripomenul, že ČR prijala najviac ukrajinských utečencov na počet obyvateľov.

Ocenil tiež iniciatívu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podľa slov Babiša vracia Európu do hry, a zdôraznil, že bez amerického prezidenta Donalda Trumpa mier na Ukrajine nikdy nebude.

Zdroj: Info.sk, TASR
