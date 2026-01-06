  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 6.1.2026Meniny má Antónia
-2°Bratislava

Peter Kotlár: M. Šutaj Eštok je slabý, nedali mi kompetencie a držia ma vo funkcii

  • DNES - 20:03
  • Bratislava
Peter Kotlár: M. Šutaj Eštok je slabý, nedali mi kompetencie a držia ma vo funkcii

Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je podľa splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanca Národnej rady SR zvoleného za SNS Petra Kotlára slabým ministrom vnútra.

Neodhalil nič a potrebuje na niekoho hodiť vinu. Nebyť Kotlára, minister nemá ani dáta, s ktorými „nechce pracovať“. Kotlár to uviedol pre TASR v reakcii na ministrove vyjadrenia o tom, že splnomocnenec vlády má priniesť výsledky.

Nerozumie ani odbornej stránke veci, z ktorej vyplývajú aj nezmyselné výdavky zo štátneho rozpočtu. Nechce vidieť zodpovednosť pôvodných zamestnancov z obdobia Covidu, pretože sú v súčasnosti zamestnanci rezortu Hlasu,“ uviedol Kotlár pre TASR.

Vyhlásil tiež, že minister môže požiadať predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) o odvolanie splnomocnenca. Skonštatoval, že mu vláda nedala dostatočné kompetencie a účelovo ho drží v úrade, aby predložil správu, ktorá by ukázala, čo všetko sa dá zistiť z „nijakej pozície“.

Šutaj Eštok nech neposudzuje moju úroveň a rozsah znalostí a postupov. Pokojne nech pokračuje v popise mojich kompetencií, ja si premyslím, čo sa ešte dá zaistiť ako dôkaz. Pán vnútra nech dokáže, že je muž činu, a nech presvedčí voličov, že právo, poriadok a spravodlivosť majú v našej krajine pevné postavenie,“ vyhlásil Kotlár a vyzval ministra, aby sa mu nestaral do kompetencií, pretože ani on sa nestará do tých jeho.

Minister vnútra Šutaj Eštok v rozhovore pre TASR uviedol, že Kotlár by mal priniesť výsledky, ktoré od neho vláda očakáva. Myslí si, že ak toho nie je schopný, vládny kabinet by ho mal vymeniť. Svoju zmysluplnú agendu by mal podľa neho splnomocnenec konečne doručiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri požiari obytného prívesu vyhasol život 79-ročnej ženy

Pri požiari obytného prívesu vyhasol život 79-ročnej ženy

DNES - 18:47Domáce

Život 79-ročnej ženy si vyžiadal utorkový ranný požiar karavanu stojaceho na pozemku rodinného domu v obci Trebušovce v okrese Veľký Krtíš.

M. Šutaj Eštok: Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca

M. Šutaj Eštok: Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca

DNES - 16:26Domáce

Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca.

Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky

Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky

DNES - 13:24Domáce

V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.

Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch

Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch

DNES - 13:07Domáce

Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody.

Vosveteit.sk
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé autoVýskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeriMilióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabríkHyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokovČínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvojTýmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje životNekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
Jadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické meraniaJadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické merania
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP