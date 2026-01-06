Pri požiari obytného prívesu vyhasol život 79-ročnej ženy
Život 79-ročnej ženy si vyžiadal utorkový ranný požiar karavanu stojaceho na pozemku rodinného domu v obci Trebušovce v okrese Veľký Krtíš. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
K požiaru došlo z doposiaľ neznámych príčin. Ženu, ktorá v karavane žila, našli po uhasení požiaru bez známok života. „Na mieste bol prítomný aj zaisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie,“ konštatovala polícia s tým, že obhliadajúci lekár nariadil súdnu pitvu.
Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Okolnosti aj presná príčina požiaru sú podľa polície v štádiu vyšetrovania.
M. Šutaj Eštok: Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca
Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca.
Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky
V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.
Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch
Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody.
Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch
Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS.