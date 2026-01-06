  • Články
Pri požiari obytného prívesu vyhasol život 79-ročnej ženy

  • DNES - 18:47
  • Trebušovce
Život 79-ročnej ženy si vyžiadal utorkový ranný požiar karavanu stojaceho na pozemku rodinného domu v obci Trebušovce v okrese Veľký Krtíš. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

K požiaru došlo z doposiaľ neznámych príčin. Ženu, ktorá v karavane žila, našli po uhasení požiaru bez známok života. „Na mieste bol prítomný aj zaisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie,“ konštatovala polícia s tým, že obhliadajúci lekár nariadil súdnu pitvu.

Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Okolnosti aj presná príčina požiaru sú podľa polície v štádiu vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
