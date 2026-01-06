  • Články
V Rusku zmrazili dlhopisy Telegramu v hodnote 500 miliónov dolárov

  • DNES - 17:29
  • Moskva
V Rusku zmrazili dlhopisy Telegramu v hodnote 500 miliónov dolárov

V ruskom Národnom zúčtovacom depozitári (NSD) boli pre západné sankcie voči Kremľu zmrazené dlhopisy spoločnosti Telegram v odhadovanej hodnote približne 500 miliónov dolárov, informoval v utorok denník Financial Times (FT).

Telegram na svoje financovanie v posledných rokoch vydal niekoľko emisií dlhopisov vrátane emisie v hodnote 1,7 miliardy dolárov v máji 2025. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami medzi Telegramom a jeho investormi spoločnosť už odkúpila väčšinu dlhopisov so splatnosťou v roku 2026.

Najnovšia situácia so zmrazenými dlhopismi v Rusku však ukazuje, „do akej miery je Telegram stále vystavený ruskému kapitálu, pričom sankcie komplikujú jeho splácanie dlhov a možnosti spätného odkúpenia,“ poznamenal FT.

Podľa neauditovanej správy, ktorú mohli preštudovať reportéri FT, príjmy Telegramu v prvej polovici roka 2025 vzrástli o viac ako 65 percent a dosiahli 870 miliónov dolárov. Z toho takmer tretina (asi 300 miliónov dolárov) pochádzala z „exkluzívnych dohôd“. Ich presná povaha zostáva nezverejnená, podľa predchádzajúcich finančných správ môžu súvisieť s kryptomenou Toncoin (TON).

Denník FT dodal, že držitelia dlhopisov spoločnosti Telegram „pozorne sledujú francúzsky prípad“ a na jeho základe hľadajú signály, ako by sa mohla skončiť verejná ponuka upisovania akcií (IPO), ktorú spoločnosť údajne zvažuje už niekoľko rokov.

Zakladateľ Telegramu Pavel Durov v súčasnosti čelí vo Francúzsku obvineniam, že jeho spoločnosť zlyhala v boji proti nezákonným finančným transakciám, obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí, organizovanému zločinu a distribúcii detskej pornografie.

Durov má štyri občianstva - rodné ruské a v roku 2021 bol naturalizovaný v Spojených arabských emirátoch a vo Francúzsku. V rámci programu občianstvo za investíciu vlastní aj pas karibského štátiku Sv. Kitts a Nevis.

Zdroj: Info.sk, TASR
Šéf českej diplomacie Macinka čoskoro navštívi Kyjev

Šéf českej diplomacie Macinka čoskoro navštívi Kyjev

DNES - 17:53Zahraničné

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka čoskoro navštívi Kyjev. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti X po telefonáte s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andrijom Sybihom.

Kadyrov vymenoval svojho syna za úradujúceho podpredsedu vlády Čečenska

Kadyrov vymenoval svojho syna za úradujúceho podpredsedu vlády Čečenska

DNES - 17:05Zahraničné

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v pondelok oznámil, že za úradujúceho podpredsedu vlády Čečenska vymenoval svojho 20-ročného syna Achmata.

USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily

USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily

DNES - 16:01Zahraničné

Spojené štáty budú stáť na čele mechanizmu monitorovania prímeria vo vojne na Ukrajine s účasťou Európy v prípade, že sa dosiahne mierová dohoda s Ruskom.

Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike sv. Petra ukončil Jubilejný rok

Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike sv. Petra ukončil Jubilejný rok

DNES - 12:20Zahraničné

Pápež Lev XIV. pred začiatkom omše pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána v Bazilike svätého Petra oficiálne uzavrel Jubilejný rok 2025, počas ktorého do Ríma zavítalo viac ako 33 miliónov pútnikov.

