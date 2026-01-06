M. Šutaj Eštok: Ak Peter Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca
Ak splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal tlačiť aj na Kotlára, polícia si svoju prácu robí. Pre TASR to v rozhovore uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Musí si aj pán Kotlár uvedomiť, že jeho úloha je najmä prešetrenie pandémie z hľadiska toho manažovania, prečo sa tu stalo to, že na Slovensku zomrelo zbytočne 20.000 ľudí, keď sa mohla manažovať pandémia ako v Dánsku, aby nezomrelo toľko. Čiže toto je úloha, ktorú pán Kotlár má,“ uviedol Šutaj Eštok.
Ako minister doplnil, na otvorený spor so splnomocnencom vlády aktuálne nevidí dôvod. „Práve naopak, vidím dôvod a zmysluplnosť v tejto agende. Len ju už musí doručiť konečne. To my ako Hlas od neho plne očakávame, aby sa sústredil na tú manažérsku časť pandémie, nie na tú medicínsku,“ vyhlásil minister pre TASR.
Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky
V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.
Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch
Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody.
Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch
Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS.
SHMÚ: Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi
V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi.