  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 6.1.2026Meniny má Antónia
-2°Bratislava

USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily

  • DNES - 16:01
  • Paríž
USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily

Spojené štáty budú stáť na čele mechanizmu monitorovania prímeria vo vojne na Ukrajine s účasťou Európy v prípade, že sa dosiahne mierová dohoda s Ruskom.

Uvádza sa to v návrhu záverečného vyhlásenia zverejneného v utorok pred začiatkom summitu európskych lídrov v Paríži. USA sa podľa neho takisto zaviažu podporiť mnohonárodné sily pod vedením Európy a nasadené na Ukrajine po prípadnom zastavení bojov, ak by sa Rusko odhodlalo k novému útoku.

Účastníci summitu tzv. koalície ochotných sa plánujú zhodnúť aj na tom, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu musia obsahovať záväzné prísľuby, ktoré by mohli zahŕňať vojenské kapacity, spravodajskú a logistickú podpora, diplomatické iniciatívy, ako aj uvalenie dodatočných sankcií, napísala agentúra Reuters.

Návrh vyhlásenia pripravený pred summitom v Paríži si ešte vyžaduje schválenie jeho účastníkmi, čo sa podľa médií očakáva neskôr počas utorka. Na stretnutí v Elyzejskom paláci sa zúčastňuje viac než 27 lídrov, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, Trumpov zať Jared Kushner, ako aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či predstavitelia NATO a EÚ.

Účelom schôdzky je doladiť čo možno najviac príspevkov k budúcim bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu v prípade prímeria s Ruskom, ktoré vojensky napadlo svojho menšieho suseda v roku 2022. Je podľa agentúry Reuters zrejmé, ako za uplynulé týždne pokročili rokovania o bezpečnostných garanciách, avšak Moskva zatiaľ neverejne nenaznačila, že by ich v takejto podobe prijala.

Až donedávna sa pozornosť sústreďovala najmä na sľuby vojenskej pomoci pre ukrajinskú armádu a možný príspevok k mnohonárodným silám, ktoré by boli nasadené na Ukrajine po prípadnom prímerí. Tieto sily by boli pod európskym vedením a poskytovali by Ukrajine „bezpečnostné opatrenia vo vzduchu, na mori a na súši“. Okrem toho by podľa návrhu mali zabezpečovať aj obnovu ukrajinských ozbrojených síl.

Diplomati podľa Reuters tvrdia, že pozornosť sa teraz presúva na právne záväzné záruky pomoci Kyjevu v prípade ďalšieho útoku zo strany Moskvy. Očakávajú, že možnosť vojenskej reakcie pravdepodobne vyvolá diskusiu v mnohých európskych krajinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike sv. Petra ukončil Jubilejný rok

Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike sv. Petra ukončil Jubilejný rok

DNES - 12:20Zahraničné

Pápež Lev XIV. pred začiatkom omše pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána v Bazilike svätého Petra oficiálne uzavrel Jubilejný rok 2025, počas ktorého do Ríma zavítalo viac ako 33 miliónov pútnikov.

Tusk: Lídri budú rokovať o parížskej deklarácii aj o spolupráci Európy a USA

Tusk: Lídri budú rokovať o parížskej deklarácii aj o spolupráci Európy a USA

DNES - 12:20Zahraničné

Lídri krajín združených v tzv. koalícii ochotných budú rokovať o detailoch deklarácie, ktorá má potvrdiť vôľu plnej európsko-americkej spolupráce v oblasti bezpečnostných záruk, podpory Ukrajiny a jej povojnovej obnovy.

Švajčiarske úrady priznali, že vo vyhorenom bare sa nerobili pravidelné kontroly

Švajčiarske úrady priznali, že vo vyhorenom bare sa nerobili pravidelné kontroly

DNES - 11:10Zahraničné

Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation v stredisku Crans Montana.

V Paríži sa v utorok stretnú lídri koalície ochotných, príde aj Witkoff

V Paríži sa v utorok stretnú lídri koalície ochotných, príde aj Witkoff

DNES - 10:54Zahraničné

Spojenci Ukrajiny sa v utorok v Paríži prvýkrát v novom roku stretnú na zasadnutí koalície ochotných.

Vosveteit.sk
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokovČínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvojTýmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje životNekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
Jadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické meraniaJadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické merania
Ruské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleciRuské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleci
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosťV uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmotyVýskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP