USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily
- DNES - 16:01
- Paríž
Spojené štáty budú stáť na čele mechanizmu monitorovania prímeria vo vojne na Ukrajine s účasťou Európy v prípade, že sa dosiahne mierová dohoda s Ruskom.
Uvádza sa to v návrhu záverečného vyhlásenia zverejneného v utorok pred začiatkom summitu európskych lídrov v Paríži. USA sa podľa neho takisto zaviažu podporiť mnohonárodné sily pod vedením Európy a nasadené na Ukrajine po prípadnom zastavení bojov, ak by sa Rusko odhodlalo k novému útoku.
Účastníci summitu tzv. koalície ochotných sa plánujú zhodnúť aj na tom, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu musia obsahovať záväzné prísľuby, ktoré by mohli zahŕňať vojenské kapacity, spravodajskú a logistickú podpora, diplomatické iniciatívy, ako aj uvalenie dodatočných sankcií, napísala agentúra Reuters.
Návrh vyhlásenia pripravený pred summitom v Paríži si ešte vyžaduje schválenie jeho účastníkmi, čo sa podľa médií očakáva neskôr počas utorka. Na stretnutí v Elyzejskom paláci sa zúčastňuje viac než 27 lídrov, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, Trumpov zať Jared Kushner, ako aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či predstavitelia NATO a EÚ.
Účelom schôdzky je doladiť čo možno najviac príspevkov k budúcim bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu v prípade prímeria s Ruskom, ktoré vojensky napadlo svojho menšieho suseda v roku 2022. Je podľa agentúry Reuters zrejmé, ako za uplynulé týždne pokročili rokovania o bezpečnostných garanciách, avšak Moskva zatiaľ neverejne nenaznačila, že by ich v takejto podobe prijala.
Až donedávna sa pozornosť sústreďovala najmä na sľuby vojenskej pomoci pre ukrajinskú armádu a možný príspevok k mnohonárodným silám, ktoré by boli nasadené na Ukrajine po prípadnom prímerí. Tieto sily by boli pod európskym vedením a poskytovali by Ukrajine „bezpečnostné opatrenia vo vzduchu, na mori a na súši“. Okrem toho by podľa návrhu mali zabezpečovať aj obnovu ukrajinských ozbrojených síl.
Diplomati podľa Reuters tvrdia, že pozornosť sa teraz presúva na právne záväzné záruky pomoci Kyjevu v prípade ďalšieho útoku zo strany Moskvy. Očakávajú, že možnosť vojenskej reakcie pravdepodobne vyvolá diskusiu v mnohých európskych krajinách.
Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike sv. Petra ukončil Jubilejný rok
Pápež Lev XIV. pred začiatkom omše pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána v Bazilike svätého Petra oficiálne uzavrel Jubilejný rok 2025, počas ktorého do Ríma zavítalo viac ako 33 miliónov pútnikov.
Tusk: Lídri budú rokovať o parížskej deklarácii aj o spolupráci Európy a USA
Lídri krajín združených v tzv. koalícii ochotných budú rokovať o detailoch deklarácie, ktorá má potvrdiť vôľu plnej európsko-americkej spolupráce v oblasti bezpečnostných záruk, podpory Ukrajiny a jej povojnovej obnovy.
Švajčiarske úrady priznali, že vo vyhorenom bare sa nerobili pravidelné kontroly
Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation v stredisku Crans Montana.
V Paríži sa v utorok stretnú lídri koalície ochotných, príde aj Witkoff
Spojenci Ukrajiny sa v utorok v Paríži prvýkrát v novom roku stretnú na zasadnutí koalície ochotných.