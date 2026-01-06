  • Články
Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky

  • DNES - 13:24
  • Krahule
V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.

O prípade na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia.

Chlapca previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili do domácej liečby. Horská záchranná služba informovala, že chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny.

Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha horského dopravného zariadenia strediska,“ konštatovala polícia. V súvislosti s prípadom polícia pripomenula zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku tohto roka a zdôraznila, že prilbu musia mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
