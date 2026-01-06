Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky
V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.
O prípade na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia.
Chlapca previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili do domácej liečby. Horská záchranná služba informovala, že chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny.
„Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha horského dopravného zariadenia strediska,“ konštatovala polícia. V súvislosti s prípadom polícia pripomenula zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku tohto roka a zdôraznila, že prilbu musia mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov.
Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch
Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody.
Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch
Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS.
SHMÚ: Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi
V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi.
SaS: Koalícia ochotných sa stretla opäť bez Slovenska, izolácia sa prehlbuje
Koalícia ochotných sa opätovne stretla bez Slovenska. Izolácia krajiny sa prehlbuje a kvôli predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zostáva krajina mimo a bez hlasu.