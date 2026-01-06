  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 6.1.2026Meniny má Antónia
-1°Bratislava

Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch

  • DNES - 13:07
  • Bratislava
Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch

Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody.

Nebezpečné môžu byť aj rybníky s odpustenou vodou. Aj pevne vyzerajúci ľad sa môže náhle prepadnúť. Na sociálnej sieti na to upozornil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Na prírodný ľad nevstupujte sami, deti nikdy nenechávajte bez dozoru. Vyhýbajte sa opusteným a neznámym zamrznutým plochám. Ak sa prepadnete, zachovajte pokoj, snažte sa vytiahnuť na ľad a odplaziť sa k brehu, nesnažte sa postaviť. Ak ste svedkom nehody, neohrozujte seba, ale okamžite volajte tiesňovú linku 150 alebo 112,“ radia hasiči.

Ako doplnili, pomáhať by človek mal len z bezpečnej vzdialenosti bez vstupovania na ľad, aby neohrozil aj seba. V studenej vode ide o minúty. Rýchlo tam hrozí vyčerpanie a podchladenie. „Najlepšou ochranou je prevencia. Zvážte riziko, chráňte seba aj svojich blízkych a nevstupujte na neznáme zamrznuté vodné plochy,“ uzavrel zbor.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky

Leteckí záchranári ratovali chlapca, ktorý vypadol z lanovky

DNES - 13:24Domáce

V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu.

Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch

Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch

DNES - 11:22Domáce

Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS.

SHMÚ: Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi

SHMÚ: Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi

DNES - 10:59Domáce

V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi.

SaS: Koalícia ochotných sa stretla opäť bez Slovenska, izolácia sa prehlbuje

SaS: Koalícia ochotných sa stretla opäť bez Slovenska, izolácia sa prehlbuje

DNES - 10:55Domáce

Koalícia ochotných sa opätovne stretla bez Slovenska. Izolácia krajiny sa prehlbuje a kvôli predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zostáva krajina mimo a bez hlasu.

Vosveteit.sk
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokovČínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvojTýmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje životNekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
Jadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické meraniaJadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické merania
Ruské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleciRuské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleci
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosťV uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmotyVýskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku rokaNetflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP