Tusk: Lídri budú rokovať o parížskej deklarácii aj o spolupráci Európy a USA

Lídri krajín združených v tzv. koalícii ochotných budú v utorok v Paríži rokovať o detailoch deklarácie, ktorá má potvrdiť vôľu plnej európsko-americkej spolupráce v oblasti bezpečnostných záruk, podpory Ukrajiny a jej povojnovej obnovy.

Pred odletom do Francúzska to uviedol poľský premiér Donald Tusk, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Predseda poľskej vlády spresnil, že cieľom rokovaní je aj dosiahnutie spravodlivých a bezpečných podmienok mieru alebo aspoň prímeria z pohľadu Ukrajiny a Európy. Podľa neho môže len jednotný postup Európy a Spojených štátov vytvoriť dostatočný tlak na Rusko, aby bralo vážne tému zastavenia bojov. Účastníci schôdzky sa budú venovať aj spolupráci pri obnove Ukrajiny.

Stretnutie budú viesť francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Zúčastní sa na ňom ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa a viacerí ďalší lídri a predstavitelia medzinárodných organizácií. Slovensko sa na stretnutí nezúčastní.

