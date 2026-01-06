Tusk: Lídri budú rokovať o parížskej deklarácii aj o spolupráci Európy a USA
- DNES - 12:20
- Varšava
Lídri krajín združených v tzv. koalícii ochotných budú v utorok v Paríži rokovať o detailoch deklarácie, ktorá má potvrdiť vôľu plnej európsko-americkej spolupráce v oblasti bezpečnostných záruk, podpory Ukrajiny a jej povojnovej obnovy.
Pred odletom do Francúzska to uviedol poľský premiér Donald Tusk, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Predseda poľskej vlády spresnil, že cieľom rokovaní je aj dosiahnutie spravodlivých a bezpečných podmienok mieru alebo aspoň prímeria z pohľadu Ukrajiny a Európy. Podľa neho môže len jednotný postup Európy a Spojených štátov vytvoriť dostatočný tlak na Rusko, aby bralo vážne tému zastavenia bojov. Účastníci schôdzky sa budú venovať aj spolupráci pri obnove Ukrajiny.
Stretnutie budú viesť francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Zúčastní sa na ňom ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa a viacerí ďalší lídri a predstavitelia medzinárodných organizácií. Slovensko sa na stretnutí nezúčastní.
Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike sv. Petra ukončil Jubilejný rok
Pápež Lev XIV. pred začiatkom omše pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána v Bazilike svätého Petra oficiálne uzavrel Jubilejný rok 2025, počas ktorého do Ríma zavítalo viac ako 33 miliónov pútnikov.
Švajčiarske úrady priznali, že vo vyhorenom bare sa nerobili pravidelné kontroly
Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation v stredisku Crans Montana.
V Paríži sa v utorok stretnú lídri koalície ochotných, príde aj Witkoff
Spojenci Ukrajiny sa v utorok v Paríži prvýkrát v novom roku stretnú na zasadnutí koalície ochotných.
WSJ: CIA dospela k záveru, že Madura by mohli nahradiť jeho najbližší spojenci
Americká Ústredná spravodajská služba dospela k záveru, že pokiaľ by Maduro prišiel o svoju moc, stabilitu v krajine by dokázali najlepšie udržať jeho najbližší spojenci vrátane viceprezidentky Delcy Rodríguezovej.