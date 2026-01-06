Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch
Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS, s ktorými v súčasnosti tvorí koalíciu.
Poukázal pri tom na odlišné postoje Hlasu-SD v mnohých hodnotových témach. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Reagoval tak na otázku, či Hlas neuvažuje o spojení s inými stranami do ďalších volieb v kontexte poklesu preferencií.
„Neviem si predstaviť mať spoločnú kandidátku so žiadnym z koaličných partnerov. My nie sme SNS. My nie sme Smer-SD. Aj pri mnohých témach sa vyjadrujeme inak. My sme nikdy nespochybnili to, že sme sa súčasťou Európskej únie. Aj mnohé ďalšie postoje, ktoré majú naši koaliční partneri, máme iné. My chceme byť tá pokojná sila, chceme byť rozumní a prinášať racionálne riešenia,“ uviedol Raši pre TASR.
Vyjadril sa aj k prípadnej spolupráci Hlasu s inými subjektami po ďalších voľbách. Za stranu ju vylúčil s Hnutím Slovensko. On sám si ju momentálne nevie predstaviť ani so žiadnou z ďalších opozičných strán. Upozornil však na to, že len voliči rozhodujú o tom, kto sa dostane do parlamentu a s kým sa potom dá potenciálne utvoriť koalícia.
SHMÚ: Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi
V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi.
SaS: Koalícia ochotných sa stretla opäť bez Slovenska, izolácia sa prehlbuje
Koalícia ochotných sa opätovne stretla bez Slovenska. Izolácia krajiny sa prehlbuje a kvôli predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zostáva krajina mimo a bez hlasu.
VOP chce tento rok predstaviť výsledky prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský chce do konca marca predstaviť výsledky a odporúčania prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách.
K. Šaško: Pre reexport liekov navrhujeme dramatické sprísnenie pravidiel
Rezort zdravotníctva navrhuje v rámci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov „dramatické“ sprísnenie pravidiel pre reexport liekov.