Odbyt nemeckej automobilky BMW v USA vlani stúpol na rekordnú úroveň
Nemecká automobilka BMW v minulom roku na americkom trhu predala rekordný počet áut.
Jej odbyt v USA sa pritom posilnil už tretí rok v rade vďaka rozsiahlemu miestnemu výrobnému závodu. Ten pomohol luxusnej značke vyhnúť sa novým clám, ktoré zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť BMW vlani v USA predala 388.897 áut, čo predstavuje medziročný rast o 4,7 %. Automobilka BMW vyrába väčšinu svojich áut predávaných v USA v závode v Južnej Karolíne, ktorý je označovaný za „najväčší výrobný závod BMW na svete“. Firma je tak ušetrená od nových amerických ciel na autá a automobilové diely.
Odbyt nemeckej spoločnosti Audi, ktorá je rivalom automobilky BMW, však v minulom roku v USA prudko klesol. Firma Audi na americkom trhu predala 164.942 áut, čo bol medziročný pokles o 16 %. Vo štvrtom kvartáli predaj Audi v USA medziročne klesol dokonca až o 36 % na 36.233 vozidiel.
