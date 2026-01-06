SHMÚ: Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi
V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi.
Predbežne majú zostať v platnosti až do štvrtkového (8. 1.) večera. V oblasti Oščadnice okrem toho platí upozornenie na smogovú situáciu. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
V utorok večer by sa k výstrahám na východe krajiny mohli pridať aj výstrahy pred vetrom a snežením.
Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch
Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS.
SaS: Koalícia ochotných sa stretla opäť bez Slovenska, izolácia sa prehlbuje
Koalícia ochotných sa opätovne stretla bez Slovenska. Izolácia krajiny sa prehlbuje a kvôli predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zostáva krajina mimo a bez hlasu.
VOP chce tento rok predstaviť výsledky prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský chce do konca marca predstaviť výsledky a odporúčania prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách.
K. Šaško: Pre reexport liekov navrhujeme dramatické sprísnenie pravidiel
Rezort zdravotníctva navrhuje v rámci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov „dramatické“ sprísnenie pravidiel pre reexport liekov.