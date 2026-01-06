SaS: Koalícia ochotných sa stretla opäť bez Slovenska, izolácia sa prehlbuje
Koalícia ochotných sa opätovne stretla bez Slovenska. Izolácia krajiny sa prehlbuje a kvôli predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zostáva krajina mimo a bez hlasu. TASR o kritike strany informoval jej hovorca Ondrej Šprlák.
„Dnes sa rozhoduje o tom, kto bude v Európe chránený a kto zostane napospas silnejším. A Robert Fico zabezpečil jediné, že Slovensko tam nie je. Fico sa donekonečna sťažuje, že sa svet mení, ale sám neurobí nič - drží sa starého komunistického poriadku, lojálnosti Putina a urážok voči našim partnerom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
SaS podotkla, že na samit koalície ochotných vo Francúzsku smeruje aj český premiér Andrej Babiš. „Je mimoriadne výrečné, že už aj Česko na čele s Babišom pochopilo nevyhnutnosť meniacej sa bezpečnostnej situácie, len Slovensko s Maďarskom stoja bokom,“ doplnil Gröhling. Strana vyzvala vládu, aby prehodnotila svoju politiku.
Raši nechce kandidátku s nikým z koaličných partnerov, hovorí o rôznych postojoch
Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS.
SHMÚ: Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi
V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi.
VOP chce tento rok predstaviť výsledky prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský chce do konca marca predstaviť výsledky a odporúčania prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách.
K. Šaško: Pre reexport liekov navrhujeme dramatické sprísnenie pravidiel
Rezort zdravotníctva navrhuje v rámci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov „dramatické“ sprísnenie pravidiel pre reexport liekov.