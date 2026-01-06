V Paríži sa v utorok stretnú lídri koalície ochotných, príde aj Witkoff
- DNES - 10:54
- Paríž
Spojenci Ukrajiny sa v utorok v Paríži prvýkrát v novom roku stretnú na zasadnutí koalície ochotných.
Podľa zdrojov agentúry Reuters je cieľom stretnutia čo najviac finalizovať podobu príspevkov jednotlivých štátov do bezpečnostných záruk, v rámci ktorých by tiež na Ukrajinu mali byť po uzavretí prímeria nasadené mnohonárodné mierové sily, informuje TASR.
K ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovy Zelenskému a hostiteľovi prezidentovi Francúzska Emmanuelovi Macronovi sa pridá 25 ďalších lídrov. Celkovo sa očakáva účasť 33 delegácií. Do Paríža by podľa portálu Politico mali prísť aj americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Prítomný po prvýkrát bude český premiér Andrej Babiš.
Diskusia lídrov o bezpečnostných zárukách bude nadväzovať na spoločné vyhlásenie, ktoré koalícia vydala po decembrovom stretnutí v Berlíne. V Paríži sa zamerajú na dlhodobé záväzky pre Ukrajinu, ktorých cieľom je zabrániť Rusku v akomkoľvek ďalšom útoku alebo invázii v budúcnosti.
Ďalším kľúčovým bodom diskusie bude mechanizmus na overovanie porušení budúceho prímeria. Spojenci podľa televízie Euronews navrhujú nasadenie špeciálnej monitorovacej techniky na celej kontaktnej línii.
Cez víkend pred konaním summitu v Kyjeve na prípravnom stretnutí rokovali bezpečnostní poradcovia z 15 krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka, ako aj zástupcovia NATO a Európskej únie. V Paríži sa následne v pondelok zišli vojenskí predstavitelia vrátane náčelníka ukrajinského generálneho štábu.
„Dosiahli sme dohodu o operačných detailoch bezpečnostných záruk,“ povedal novinárom pred summitom predstaviteľ francúzskej prezidentskej kancelárie. „Vysvetlíme, ako sú štruktúrované a že je potrebný dlhodobý záväzok všetkých zúčastnených strán,“ uviedol. Vysokopostavený európsky predstaviteľ vyjadril nádej, že utvrdenie záruk zo strany európskych spojencov Ukrajiny pomôže upevniť aj záväzky zo strany USA, ktoré boli vo všeobecnosti načrtnuté v bilaterálnych rozhovoroch s Ukrajinou.
Očakáva sa, že po parížskej schôdzke sa bude konať ďalšie stretnutie na úrovni poradcov pre národnú bezpečnosť, po ktorom sa budú pripravovať stretnutia lídrov európskych štátov s prezidentom USA Donaldom Trumpom.
