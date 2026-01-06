  • Články
Venezuelská opozičná líderka Machadová sa chce do vlasti vrátiť čo najskôr

  • DNES - 9:58
  • Caracas
Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok vyhlásila, že sa plánuje do vlasti vrátiť čo najskôr. Kritizovala zároveň dočasnú prezidentku krajiny Delcy Rodríguezovú, píše Reuters.

Plánujem sa vrátiť do Venezuely čo najskôr,“ uviedla Machadová z neznámeho miesta v rozhovore s moderátorom Seanom Hannitym v televízii Fox News. Machadová vycestovala z Venezuely minulý mesiac, aby si v Nórsku prebrala Nobelovu cenu za mier a do vlasti sa odvtedy nevrátila.

Líderka venezuelskej opozície zároveň otvorene kritizovala dočasnú prezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorá je podľa nej „jednou z hlavných architektov mučenia, prenasledovania, korupcie a obchodovania s drogami“ vo Venezuele.

Podľa Machadovej slov venezuelský ľud odmieta Rodríguezovú a je na strane opozície. „V slobodných a spravodlivých voľbách zvíťazíme s viac ako 90 percentami hlasov, o tom nepochybujem,“ uviedla s tým, že Venezuelu premenia na „energetické centrum Ameriky“ a „rozbijú všetky zločinecké štruktúry“, ktoré ublížili jej spoluobčanom. „Privedieme domov milióny Venezuelčanov, ktorí boli nútení opustiť našu krajinu,“ dodala.

Machadová privítala sobotňajšiu operáciu Spojených štátov vo Venezuele a označila ju za „obrovský krok pre ľudstvo, pre slobodu a ľudskú dôstojnosť“. Doplnila, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nehovorila od októbra 2025. Ten ešte v sobotu vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele „nemá podporu ani rešpekt“.

Zdroj: Info.sk, TASR
