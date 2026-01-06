VOP chce tento rok predstaviť výsledky prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský chce do konca marca predstaviť výsledky a odporúčania prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách.
Cieľom prieskumu je zvýšiť právnu istotu a ochranu pacientov, presadiť zrozumiteľnosť a spravodlivosť v oblasti poplatkov, posilniť dohliadacie mechanizmy a koordináciu medzi inštitúciami a podnietiť verejnú diskusiu a politickú reakciu. Uviedol to v rozhovore pre TASR.
„V rámci svojej činnosti sa stretávam so sťažnosťami podávateľov na úhradu poplatkov a spoluúčasti za zdravotné výkony. Zvyšujúci sa počet podnetov ma primäl k tomu, aby som začal celoslovenský prieskum zameraný na posúdenie transparentnosti, zákonnosti a spravodlivosti systému poplatkov v zdravotníctve,“ zdôvodnil realizáciu prieskumu Dobrovodský.
Priblížil, že už v roku 2024 poukázal na problematickú dostupnosť niektorých zdravotných výkonov, ktoré majú byť plne uhrádzané zo zdravotného poistenia. Z podnetovej činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv sú ombudsmanovi známe nielen prípady reálnej nedostupnosti niektorých zdravotných výkonov, ktoré majú byť plne uhrádzané zo zdravotného poistenia, ale aj prípady kreativity mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri tvorbe ich cenníkov. Podľa názoru VOP však aj „poplatková fantázia“ musí mať svoje hranice.
„Keďže štát poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezabezpečuje priamo, ale prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, jeho úlohou okrem vytvorenia vhodných podmienok pre činnosť takýchto subjektov je aj vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti týmito subjektami,“ vysvetlil Dobrovodský a doplnil, že dozorná pôsobnosť nad plnením niektorých povinností v oblasti zdravotnej starostlivosti je zverená okrem iných orgánov aj samosprávnym krajom.
V prieskume sa VOP zameria na zber údajov od samosprávnych krajov o tom, ako napríklad prebieha výkon dohľadu nad poskytovateľmi v oblasti dodržiavania cenníkov, či sa kontroly vykonávajú formou utajenej kontroly (tzv. mystery shopping, respektíve pacienta v utajení) alebo či sa vyskytli prípady, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neoprávnene účtoval poplatok za výkon plne hradený z verejného zdravotného poistenia.
