K. Šaško: Pre reexport liekov navrhujeme dramatické sprísnenie pravidiel
Rezort zdravotníctva navrhuje v rámci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov „dramatické“ sprísnenie pravidiel pre reexport liekov.
Zvažuje aj zavedenie trestného činu. V tejto súvislosti je podľa slov ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) rezort v diskusii s ministerstvom spravodlivosti. Uviedol to v rozhovore pre TASR.
„My máme na Slovensku ďalší veľký problém, ktorý sa tu jednoducho dlhodobo nerieši, a to je reexport liekov. Navrhujeme pomerne dramatické sprísnenie pravidiel pre export a zároveň sme v úzkej diskusii s pánom ministrom spravodlivosti a máme zhodu, aby predpisovanie takéhoto typu receptu bolo trestný čin,“ uviedol Šaško.
Minister zdôraznil, že cieľom navrhovaných zmien je takisto zlepšiť dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku. Poukázal pritom na to, že napriek vysokým výdavkom na lieky je Slovensko v dostupnosti inovatívnej liečby na chvoste v rámci Európskej únie.
Šaško zároveň upozornil, že štát už v tejto oblasti pristúpil k uplatňovaniu sankcií. „Prvýkrát sme pristúpili k vymáhaniu pokút,“ povedal. Dodal, že rezort očakáva v súvislosti s pripravovanými zmenami silné tlaky zo strany záujmových skupín, najmä v prvom kvartáli budúceho roka. Minister deklaroval, že v otázke reexportu liekov neplánuje ustúpiť. „Tie záujmy sú tam obrovské, ale v tomto určite neustúpim,“ zdôraznil.
VOP chce tento rok predstaviť výsledky prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský chce do konca marca predstaviť výsledky a odporúčania prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách.
Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity
Prezident SR Peter Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity. Taktiež aby národ nepodliehal skepse, frustrácii a negatívnym myšlienkam. Hlava štátu to uviedla pre TASR.
Pravoslávni veriaci na Slovensku začínajú sláviť Vianoce 6. januára
V pravoslávnej cirkvi na Slovensku vrcholí v týchto dňoch 40-dňové obdobie pôstu pred vianočnými sviatkami. Veriaci počas neho dodržiavajú zdržanlivosť od mäsa i mliečnych výrobkov.
K. Šaško odsúdil akékoľvek útoky na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) odsúdil akékoľvek útoky a násilie na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov.