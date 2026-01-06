Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity
Prezident SR Peter Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity. Taktiež aby národ nepodliehal skepse, frustrácii a negatívnym myšlienkam. Hlava štátu to uviedla pre TASR.
Slovensko podľa Pellegriniho stále patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta, je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj združujúcej najvyspelejšie štáty. SR sa takisto môže oprieť o členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. „Rozumiem sklamaniu ľudí, že mnohé veci nejdú rýchlejšie a efektívnejšie, sám to neraz kritizujem, len by nám to nemalo brániť oceniť aj to pozitívne,“ poznamenal prezident.
Zároveň verí, že sa nebude prehlbovať nenávisť v slovenskej spoločnosti, že politici nájdu aj iné spôsoby šírenia svojich posolstiev ako cez negatívne emócie a že sa ľudia aj firmy vyrovnajú s konsolidáciou verejných financií. V zahraničnej politike by tento rok malo byť najvyššou prioritou dosiahnutie mieru na Ukrajine, skonštatoval Pellegrini.
VOP chce tento rok predstaviť výsledky prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský chce do konca marca predstaviť výsledky a odporúčania prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách.
K. Šaško: Pre reexport liekov navrhujeme dramatické sprísnenie pravidiel
Rezort zdravotníctva navrhuje v rámci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov „dramatické“ sprísnenie pravidiel pre reexport liekov.
Pravoslávni veriaci na Slovensku začínajú sláviť Vianoce 6. januára
V pravoslávnej cirkvi na Slovensku vrcholí v týchto dňoch 40-dňové obdobie pôstu pred vianočnými sviatkami. Veriaci počas neho dodržiavajú zdržanlivosť od mäsa i mliečnych výrobkov.
K. Šaško odsúdil akékoľvek útoky na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) odsúdil akékoľvek útoky a násilie na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov.