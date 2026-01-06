  • Články
Kolumbia chce naďalej spolupracovať s USA v boji proti obchodovaniu s drogami

  • DNES - 6:15
  • Bogota
Kolumbijská vláda chce pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi v boji proti obchodovaniu s drogami. Uviedli to v pondelok v spoločnom videu tamojší ministri spravodlivosti a vnútra Andrés Idárraga a Armando Benedetti, píše Reuters.

Kolumbijská vláda dala vláde USA vedieť, že budeme naďalej koordinovať kroky a spolupracovať v boji proti obchodovaniu s drogami,“ vyhlásili ministri. Benedetti doplnil, že protidrogové operácie budú cieliť na drogové laboratória, zločinecké organizácie a ich tábory. „Budeme naďalej klásť dôraz na boj proti tejto pliage, najmä na kolumbijsko-venezuelskej hranici,“ dodal Idárraga.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu nazval kolumbijského prezidenta Gustava Petra „chorým“ a nevylúčil v jeho krajine podobnú operáciu ako v susednej Venezuele. Kolumbia Trumpove slová skritizovala a vyhlásila, že akýkoľvek potenciálny vpád USA by bol „neprimeraným zasahovaním“ do záležitostí krajiny.

Spojené štáty podľa agentúry Reuters vyvíjajú na Kolumbiu tlak, aby zintenzívnila boj proti obchodovaniu s drogami, nakoľko pestovanie koky v posledných rokoch prudko vzrástlo. Petrova vláda však trvá na tom, že v roku 2025 zaistila rekordné množstvo kokaínu.

Zdroj: Info.sk, TASR
