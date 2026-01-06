Hegseth: Počas operácie na zajatie Madura vstúpilo do Caracasu skoro 200 vojakov
- DNES - 0:36
- Washington
Do venezuelskej metropoly Caracas počas sobotňajšej operácie s cieľom zajať tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú vstúpilo takmer dvesto príslušníkov americkej armády, oznámil v pondelok minister obrany USA Pete Hegseth.
„Takmer 200 našich najlepších Američanov vstúpilo do centra Caracasu a zajalo obžalovaného jedinca hľadaného americkou justíciou... bez toho, aby bol zabitý jediný Američan,“ vyhlásil šéf Pentagónu v prejave pred americkými námorníkmi v štáte Virgínia. Agentúra AFP uvádza, že ide o prvý údaj o počte zapojených vojakov poskytnutý vysokopostaveným americkým predstaviteľom.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný.
Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa USA stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Turecko vyzvalo Európu, aby prevzala zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v pondelok vyzval Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a nespoliehala sa na ochranu zo strany Spojených štátov.
Ak USA napadnú iný štát NATO, všetko sa skončí, varovala Frederiksenová
Akýkoľvek americký útok proti inému členskému štátu NATO by znamenal koniec všetkého, varovala dánska premiérka Mette Frederiksenová v súvislosti s vyjadreniami Donalda Trumpa o Grónsku.
Venezuela: Delcy Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v pondelok zložila prísahu ako dočasná prezidentka.
Erdogan povedal Trumpovi, že Venezuela nesmie upadnúť do chaosu
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok v telefonickom rozhovore s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Venezuela nesmie upadnúť do chaosu.