  • DNES - 0:36
  • Washington
Hegseth: Počas operácie na zajatie Madura vstúpilo do Caracasu skoro 200 vojakov

Do venezuelskej metropoly Caracas počas sobotňajšej operácie s cieľom zajať tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú vstúpilo takmer dvesto príslušníkov americkej armády, oznámil v pondelok minister obrany USA Pete Hegseth.

Takmer 200 našich najlepších Američanov vstúpilo do centra Caracasu a zajalo obžalovaného jedinca hľadaného americkou justíciou... bez toho, aby bol zabitý jediný Američan,“ vyhlásil šéf Pentagónu v prejave pred americkými námorníkmi v štáte Virgínia. Agentúra AFP uvádza, že ide o prvý údaj o počte zapojených vojakov poskytnutý vysokopostaveným americkým predstaviteľom.

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný.

Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa USA stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
