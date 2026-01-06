  • Články
Turecko vyzvalo Európu, aby prevzala zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť

  • DNES - 0:29
  • Istanbul
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v pondelok vyzval Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a nespoliehala sa na ochranu zo strany Spojených štátov. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré agentúre AFP poskytol zdroj z tureckého rezortu diplomacie.

Vojna na Ukrajine a meniace sa strategické priority Spojených štátov nenechávajú Európe inú možnosť, ako prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť,“ povedal Fidan na konferencii v Lisabone.

Ako Európania sme všetci na jednej lodi. Zaručenie bezpečnosti nášho vlastného domova je existenčnou nevyhnutnosťou. Nemôžeme delegovať našu bezpečnosť na iných,“ zdôraznil.

Fidan však uviedol, že jeho krajina, ktorá je kandidátom na vstup do Európskej únie, je zo strany bloku držaná bokom.

Napriek formálnym záväzkom spolupracovať so spojencami mimo EÚ je Turecko už roky vylučované z bezpečnostných a obranných rámcov EÚ,“ povedal Fidal.

Dôvod je jasný. Širšie strategické záujmy Európy sa stali rukojemníkmi úzkych národných záujmov niekoľkých členských štátov,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
