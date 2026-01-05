  • Články
Trump: Clá prinesú do štátneho rozpočtu USA viac ako 600 miliárd USD

  DNES - 20:06
  Washington
Clá prinesú do štátneho rozpočtu USA viac ako 600 miliárd dolárov (511,9 miliardy eur), napísal v pondelok americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Už sme získali a čoskoro získame viac ako 600 miliárd dolárov vo forme colných poplatkov, ale klamlivé médiá o tom odmietajú hovoriť, pretože nenávidia a nerešpektujú našu krajinu a chcú zasahovať do blížiaceho sa rozhodnutia Najvyššieho súdu o clách, ktoré bude jedným z z vôbec najdôležitejších,“ napísal Trump. „Vďaka clám sa naša krajina stala oveľa silnejšou a rešpektovanejšou ako kedykoľvek predtým, a to ako z finančného hľadiska, tak aj z hľadiska národnej bezpečnosti,“ zdôraznil americký prezident.

Biely dom 22. decembra oznámil, že americké ministerstvo financií vybralo od januára 2025 na clách viac ako 235 miliárd USD. Suma bola vyššia ako číslo, ktoré zverejnila krátko predtým colná správa USA. Podľa jej údajov príjmy z ciel od inaugurácie prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa uskutočnila 20. januára, do 15. decembra 2025 dosiahli niečo v vyše 200 miliárd USD.

Najvyšší súd v USA v súčasnosti preveruje zákonnosť ciel, ktoré zaviedla Trumpova administratíva na základe legislatívy o národnej bezpečnosti. Súd sa prípadom zaoberá po tom, ako koncom augusta federálny odvolací súd vyhovel zástupcom podnikateľov, ktorí napadli clá ako nezákonné a poškodzujúce ich podnikanie. Začiatkom septembra Biely dom požiadal Najvyšší súd, aby toto rozhodnutie zrušil. Kedy súd rozhodne, nie je jasné.

(1 EUR = 1,1721 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
