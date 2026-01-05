  • Články
Švajčiarsko preventívne zmrazilo aktíva Madura a jeho spolupracovníkov

Švajčiarsko zmrazilo aktíva zadržaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho spolupracovníkov, oznámila v pondelok tamojšia vláda.

Madura a jeho manželku zajali a do USA vyviezli amerického špeciálne jednotky počas sobotňajšieho zásahu vo Venezuele.

Toto preventívne opatrenie sa týka celkovo 37 osôb a má zabrániť tomu, aby akýkoľvek Madurov majetok opustil Švajčiarsko. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že nemôže poskytnúť podrobnosti o hodnote príslušných aktív. Zmrazenie aktív sa nevzťahuje na súčasných členov úradujúcej venezuelskej vlády.

Švajčiarska vláda uviedla, že ak sa v rámci súdneho konania preukáže, že finančné prostriedky sú nelegálneho pôvodu, Švajčiarsko ich použije v prospech Venezuelčanov. Nové opatrenie nadobúda účinnosť okamžite a platí štyri roky. Ide o doplnenie sankcií, ktoré Švajčiarsko uvalilo na Venezuelu v roku 2018.

Bern podľa vyhlásenia vlády považuje situáciu vo Venezuele po americkom vojenskom zásahu za nestabilnú a očakáva, že v najbližších dňoch až týždňoch môžu nastať rôzne scenáre. Vyzval však na deeskaláciu a zdržanlivosť a ponúkol pomoc pri hľadaní mierového riešenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
